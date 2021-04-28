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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20210428/belorussiya-1730276691.html
В Белоруссии предложили расширить полномочия премьера
В Белоруссии предложили расширить полномочия премьера
Полномочия премьер-министра предлагается расширить в Белоруссии, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере, заявил председатель... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:26
2021-04-28T16:47
парламентское собрание союза беларуси и россии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 28 апр — РИА Новости. Полномочия премьер-министра предлагается расширить в Белоруссии, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере, заявил председатель Конституционного суда республики, глава комиссии по поправкам в основной закон Петр Миклашевич.В среду в Минске проходит третье заседание конституционной комиссии, на котором рассматривается перераспределение полномочий президента и правительства."Предлагается расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании правительства путем внесения президенту предложений по структуре правительства, назначения на должности заместителей премьер-министра, министров и других членов правительства. Данное усиление полномочий премьер-министра находится в рамках конституционных функций президента и правительства, направлено на повышение роли премьер-министра и усиление как его ответственности, так и ответственности правительства в целом", — сказал Миклашевич на заседании комиссии.При этом он указал, что неотъемлемым признаком государства, экономической и финансовой основой его суверенитета является бюджет. "Предлагается на конституционном уровне усилить роль правительства в бюджетной сфере — как в части разработки и внесения проекта бюджета в парламент, так и обеспечения исполнения республиканского бюджета и представления в парламент отчета о его исполнении", — сказал Миклашевич.Он также обратил внимание, что с возникновением новых общественных отношений "происходит расширение предмета компетенции органов исполнительной власти, требуются новые управленческие решения в сфере научно-технического развития с приоритетом цифровых технологий, государственно-частного партнерства, в области научных исследований и инноваций, развития современных экономических отношений с поддержкой частной инициативы и предпринимательства". "В связи с этим предлагается дополнить полномочия правительства указанными функциями", — сказал глава комиссии.По его словам, анализ более 150 законов, где сейчас содержатся полномочия президента Белоруссии, показывает, что многие полномочия, установленные на законодательном уровне в различных сферах, "в современных условиях являются излишними и не в полной мере обусловлены конституционным статусом президента". Глава комиссии уточнил, что такие полномочия, как правило, относятся к компетенции органов исполнительной власти, поэтому "целесообразно их закрепить за правительством, что потребует внесения изменений в ряд законов"."При этом следует неукоснительно соблюдать правила: на уровне конституции определяются конституционные функции и конституционные полномочия президента, и только для их реализации следует устанавливать дополнительные полномочия президента на уровне закона", — заметил Миклашевич.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая будет заниматься подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.Лукашенко 30 марта заявил, что полномочия между ветвями власти в Белоруссии будут перераспределены еще до внесения поправок в конституцию, чтобы никто не думал, что "все сосредоточено в руках президента и он принимает все решения". В феврале в ходе VI Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявил, что страна должна остаться при нынешней форме правления.
https://ria.ru/20210428/belorussiya-1730275954.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии предложили расширить полномочия премьера

11:26 28.04.2021 (обновлено: 16:47 28.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev / Вид на здание дворца независимости в Минске
Вид на здание дворца независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Antono Vasiljev /
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МИНСК, 28 апр — РИА Новости. Полномочия премьер-министра предлагается расширить в Белоруссии, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере, заявил председатель Конституционного суда республики, глава комиссии по поправкам в основной закон Петр Миклашевич.
В среду в Минске проходит третье заседание конституционной комиссии, на котором рассматривается перераспределение полномочий президента и правительства.
Панорамный вид на Минск - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
Вчера, 11:24Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Конституционная комиссия в Белоруссии призвала не менять форму правления
"Предлагается расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании правительства путем внесения президенту предложений по структуре правительства, назначения на должности заместителей премьер-министра, министров и других членов правительства. Данное усиление полномочий премьер-министра находится в рамках конституционных функций президента и правительства, направлено на повышение роли премьер-министра и усиление как его ответственности, так и ответственности правительства в целом", — сказал Миклашевич на заседании комиссии.
При этом он указал, что неотъемлемым признаком государства, экономической и финансовой основой его суверенитета является бюджет. "Предлагается на конституционном уровне усилить роль правительства в бюджетной сфере — как в части разработки и внесения проекта бюджета в парламент, так и обеспечения исполнения республиканского бюджета и представления в парламент отчета о его исполнении", — сказал Миклашевич.
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Поправки в конституцию Белоруссии представят до 1 августа
Он также обратил внимание, что с возникновением новых общественных отношений "происходит расширение предмета компетенции органов исполнительной власти, требуются новые управленческие решения в сфере научно-технического развития с приоритетом цифровых технологий, государственно-частного партнерства, в области научных исследований и инноваций, развития современных экономических отношений с поддержкой частной инициативы и предпринимательства". "В связи с этим предлагается дополнить полномочия правительства указанными функциями", — сказал глава комиссии.
По его словам, анализ более 150 законов, где сейчас содержатся полномочия президента Белоруссии, показывает, что многие полномочия, установленные на законодательном уровне в различных сферах, "в современных условиях являются излишними и не в полной мере обусловлены конституционным статусом президента". Глава комиссии уточнил, что такие полномочия, как правило, относятся к компетенции органов исполнительной власти, поэтому "целесообразно их закрепить за правительством, что потребует внесения изменений в ряд законов".
"При этом следует неукоснительно соблюдать правила: на уровне конституции определяются конституционные функции и конституционные полномочия президента, и только для их реализации следует устанавливать дополнительные полномочия президента на уровне закона", — заметил Миклашевич.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая будет заниматься подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.
Лукашенко 30 марта заявил, что полномочия между ветвями власти в Белоруссии будут перераспределены еще до внесения поправок в конституцию, чтобы никто не думал, что "все сосредоточено в руках президента и он принимает все решения". В феврале в ходе VI Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявил, что страна должна остаться при нынешней форме правления.
Пресс-конференция ЦИК Белоруссии по итогам президентских выборов - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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