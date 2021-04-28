https://ria.ru/20210428/belorussiya-1730276691.html

В Белоруссии предложили расширить полномочия премьера

В Белоруссии предложили расширить полномочия премьера

Полномочия премьер-министра предлагается расширить в Белоруссии, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере, заявил председатель... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T11:26

2021-04-28T11:26

2021-04-28T16:47

парламентское собрание союза беларуси и россии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576939874_0:256:3086:1991_1920x0_80_0_0_72f4263e87d462f85138cc10888009b9.jpg

МИНСК, 28 апр — РИА Новости. Полномочия премьер-министра предлагается расширить в Белоруссии, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере, заявил председатель Конституционного суда республики, глава комиссии по поправкам в основной закон Петр Миклашевич.В среду в Минске проходит третье заседание конституционной комиссии, на котором рассматривается перераспределение полномочий президента и правительства."Предлагается расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании правительства путем внесения президенту предложений по структуре правительства, назначения на должности заместителей премьер-министра, министров и других членов правительства. Данное усиление полномочий премьер-министра находится в рамках конституционных функций президента и правительства, направлено на повышение роли премьер-министра и усиление как его ответственности, так и ответственности правительства в целом", — сказал Миклашевич на заседании комиссии.При этом он указал, что неотъемлемым признаком государства, экономической и финансовой основой его суверенитета является бюджет. "Предлагается на конституционном уровне усилить роль правительства в бюджетной сфере — как в части разработки и внесения проекта бюджета в парламент, так и обеспечения исполнения республиканского бюджета и представления в парламент отчета о его исполнении", — сказал Миклашевич.Он также обратил внимание, что с возникновением новых общественных отношений "происходит расширение предмета компетенции органов исполнительной власти, требуются новые управленческие решения в сфере научно-технического развития с приоритетом цифровых технологий, государственно-частного партнерства, в области научных исследований и инноваций, развития современных экономических отношений с поддержкой частной инициативы и предпринимательства". "В связи с этим предлагается дополнить полномочия правительства указанными функциями", — сказал глава комиссии.По его словам, анализ более 150 законов, где сейчас содержатся полномочия президента Белоруссии, показывает, что многие полномочия, установленные на законодательном уровне в различных сферах, "в современных условиях являются излишними и не в полной мере обусловлены конституционным статусом президента". Глава комиссии уточнил, что такие полномочия, как правило, относятся к компетенции органов исполнительной власти, поэтому "целесообразно их закрепить за правительством, что потребует внесения изменений в ряд законов"."При этом следует неукоснительно соблюдать правила: на уровне конституции определяются конституционные функции и конституционные полномочия президента, и только для их реализации следует устанавливать дополнительные полномочия президента на уровне закона", — заметил Миклашевич.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая будет заниматься подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.Лукашенко 30 марта заявил, что полномочия между ветвями власти в Белоруссии будут перераспределены еще до внесения поправок в конституцию, чтобы никто не думал, что "все сосредоточено в руках президента и он принимает все решения". В феврале в ходе VI Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявил, что страна должна остаться при нынешней форме правления.

https://ria.ru/20210428/belorussiya-1730275954.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/belorussiya-1601539888.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/belorussiya-1730092029.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире