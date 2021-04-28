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Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20210428/belorussiya-1730275954.html
Конституционная комиссия в Белоруссии призвала не менять форму правления
Конституционная комиссия в Белоруссии призвала не менять форму правления
В Белоруссии нет необходимости переходить с президентской на парламентскую или парламентско-президентскую форму правления, заявил председатель Конституционного... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T11:24
2021-04-28T16:32
парламентское собрание союза беларуси и россии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 28 апр - РИА Новости. В Белоруссии нет необходимости переходить с президентской на парламентскую или парламентско-президентскую форму правления, заявил председатель Конституционного суда республики, глава комиссии по поправкам в основной закон Петр Миклашевич.В среду в Минске проходит третье заседание конституционной комиссии, на котором рассматривается перераспределение полномочий президента и правительства."Сегодня у нас предложения разные поступают. Но я уже сегодня сказал, что прошедший период подтвердил эффективность формы правления президентской республики. И сегодня объективной необходимости менять форму правления в Республике Беларусь на парламентскую, парламентско-президентскую нет", - сказал Миклашевич журналистам.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая будет заниматься подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.Лукашенко 30 марта заявил, что полномочия между ветвями власти в Белоруссии будут перераспределены еще до внесения поправок в конституцию, чтобы никто не думал, что "все сосредоточено в руках президента и он принимает все решения". В феврале в ходе VI Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявил, что страна должна остаться при нынешней форме правления.
https://ria.ru/20201103/vmeshatelstvo-1582870607.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Конституционная комиссия в Белоруссии призвала не менять форму правления

11:24 28.04.2021 (обновлено: 16:32 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПанорамный вид на Минск
Панорамный вид на Минск - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
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МИНСК, 28 апр - РИА Новости. В Белоруссии нет необходимости переходить с президентской на парламентскую или парламентско-президентскую форму правления, заявил председатель Конституционного суда республики, глава комиссии по поправкам в основной закон Петр Миклашевич.
В среду в Минске проходит третье заседание конституционной комиссии, на котором рассматривается перераспределение полномочий президента и правительства.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
3 ноября 2020, 17:12Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лавров призвал не вмешиваться в конституционную реформу в Белоруссии
"Сегодня у нас предложения разные поступают. Но я уже сегодня сказал, что прошедший период подтвердил эффективность формы правления президентской республики. И сегодня объективной необходимости менять форму правления в Республике Беларусь на парламентскую, парламентско-президентскую нет", - сказал Миклашевич журналистам.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая будет заниматься подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.
Лукашенко 30 марта заявил, что полномочия между ветвями власти в Белоруссии будут перераспределены еще до внесения поправок в конституцию, чтобы никто не думал, что "все сосредоточено в руках президента и он принимает все решения". В феврале в ходе VI Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявил, что страна должна остаться при нынешней форме правления.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 12:44Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Кремле ответили на вопрос о конституционной реформе в Белоруссии
 
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