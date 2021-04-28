Конституционная комиссия в Белоруссии призвала не менять форму правления
11:24 28.04.2021 (обновлено: 16:32 28.04.2021)
МИНСК, 28 апр - РИА Новости. В Белоруссии нет необходимости переходить с президентской на парламентскую или парламентско-президентскую форму правления, заявил председатель Конституционного суда республики, глава комиссии по поправкам в основной закон Петр Миклашевич.
В среду в Минске проходит третье заседание конституционной комиссии, на котором рассматривается перераспределение полномочий президента и правительства.
"Сегодня у нас предложения разные поступают. Но я уже сегодня сказал, что прошедший период подтвердил эффективность формы правления президентской республики. И сегодня объективной необходимости менять форму правления в Республике Беларусь на парламентскую, парламентско-президентскую нет", - сказал Миклашевич журналистам.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая будет заниматься подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.
Лукашенко 30 марта заявил, что полномочия между ветвями власти в Белоруссии будут перераспределены еще до внесения поправок в конституцию, чтобы никто не думал, что "все сосредоточено в руках президента и он принимает все решения". В феврале в ходе VI Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявил, что страна должна остаться при нынешней форме правления.