https://ria.ru/20210428/belorussiya-1730275954.html

Конституционная комиссия в Белоруссии призвала не менять форму правления

Конституционная комиссия в Белоруссии призвала не менять форму правления

В Белоруссии нет необходимости переходить с президентской на парламентскую или парламентско-президентскую форму правления, заявил председатель Конституционного... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T11:24

2021-04-28T11:24

2021-04-28T16:32

парламентское собрание союза беларуси и россии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/140427/39/1404273954_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_e97db95cb14f8637c3b30849ab21fb62.jpg

МИНСК, 28 апр - РИА Новости. В Белоруссии нет необходимости переходить с президентской на парламентскую или парламентско-президентскую форму правления, заявил председатель Конституционного суда республики, глава комиссии по поправкам в основной закон Петр Миклашевич.В среду в Минске проходит третье заседание конституционной комиссии, на котором рассматривается перераспределение полномочий президента и правительства."Сегодня у нас предложения разные поступают. Но я уже сегодня сказал, что прошедший период подтвердил эффективность формы правления президентской республики. И сегодня объективной необходимости менять форму правления в Республике Беларусь на парламентскую, парламентско-президентскую нет", - сказал Миклашевич журналистам.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что проект новой конституции вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года. Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая будет заниматься подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения.Лукашенко 30 марта заявил, что полномочия между ветвями власти в Белоруссии будут перераспределены еще до внесения поправок в конституцию, чтобы никто не думал, что "все сосредоточено в руках президента и он принимает все решения". В феврале в ходе VI Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявил, что страна должна остаться при нынешней форме правления.

https://ria.ru/20201103/vmeshatelstvo-1582870607.html

https://ria.ru/20210322/reforma-1602294850.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире