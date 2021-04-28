https://ria.ru/20210428/bayden-1730332532.html

Медведев раскритиковал высказывания Байдена о Путине

Медведев раскритиковал высказывания Байдена о Путине

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывания президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине, заявил, что нельзя... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T15:32

2021-04-28T15:32

2021-04-28T15:47

россия

дмитрий медведев

джо байден

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывания президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине, заявил, что нельзя использовать неподобающие выражения для оценки своих партнеров, это "тупиковая история".Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей"."На мой взгляд, вообще ни в коем случае нельзя использовать неподобающие выражения для того, чтобы оценивать своих партнеров, это непродуктивно. Это просто такая тупиковая история", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".

https://radiosputnik.ria.ru/20210428/agent-1730313057.html

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россия, дмитрий медведев, джо байден, владимир путин, сша, в мире