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Медведев раскритиковал высказывания Байдена о Путине
Медведев раскритиковал высказывания Байдена о Путине
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывания президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине, заявил, что нельзя... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:32
2021-04-28T15:32
2021-04-28T15:47
россия
дмитрий медведев
джо байден
владимир путин
сша
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя высказывания президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине, заявил, что нельзя использовать неподобающие выражения для оценки своих партнеров, это "тупиковая история".Ранее президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что российский лидер Владимир Путин "заплатит" за якобы вмешательство в американские выборы. Кроме того, в нем Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей"."На мой взгляд, вообще ни в коем случае нельзя использовать неподобающие выражения для того, чтобы оценивать своих партнеров, это непродуктивно. Это просто такая тупиковая история", - сказал Медведев в эфире VKLive на площадке "ВКонтакте".
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