https://ria.ru/20210428/bank-1730286931.html

МСП Банк в I квартале удвоил поддержку высокотехнологичных компаний

МСП Банк в I квартале удвоил поддержку высокотехнологичных компаний

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в I квартале 2021 года выдал высокотехнологичным стартапам и компаниям-"газелям", а также под залог интеллектуальной... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T12:07

2021-04-28T12:07

2021-04-28T12:07

мсп банк

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в I квартале 2021 года выдал высокотехнологичным стартапам и компаниям-"газелям", а также под залог интеллектуальной собственности кредиты на общую сумму около 6 миллиардов рублей, что вдвое больше, чем в прошлом году, сообщает банк."По итогам 2020 года МСП Банк являлся лидером по кредитованию предпринимателей под залог интеллектуальной собственности, в 2021 году банк упрочил свое лидерство, предоставив еще около 3 миллиарда рублей таким компаниям. "Газели" и стартапы по итогам I квартала также получили финансовую поддержку в размере более 3 миллиардов рублей", - пояснили в банке.Среди высокотехнологичных клиентов банка - производители интеллектуальных систем, беспилотных устройств, технологичных материалов, а также компании, оказывающие сложные технические услуги."I квартал 2021 года проходил под знаком восстановления после пандемии коронавирусной инфекции, которая повлияла на деловую среду в 2020 году. Теперь у предпринимателей появилась возможность не только вернуться к докризисному уровню, но и расширить бизнес и увеличить его объемы. У высокотехнологичных компаний также восстановился рынок сбыта, и специальные кредитные продукты дочернего МСП Банка стали надежной финансовой опорой для их развития", - приводится в сообщении комментарий председатель наблюдательного совета МСП Банка, генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.

https://ria.ru/20210420/bank-1729069715.html

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мсп банк