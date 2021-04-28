Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210428/armeniya-1730363684.html
В Армении оценили перспективы производства "Спутника V"
В Армении оценили перспективы производства "Спутника V"
Производство в Армении российской вакцины от коронавируса "Спутник V" можно организовать в институте биологии, этот вопрос требует детальных обсуждений с... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T17:36
2021-04-28T17:36
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
astrazeneca
евразийская экономическая комиссия
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_8cbe235f7bc1fd450fb3d241df92e1b5.jpg
ЕРЕВАН, 28 апр – РИА Новости. Производство в Армении российской вакцины от коронавируса "Спутник V" можно организовать в институте биологии, этот вопрос требует детальных обсуждений с коллегами из РФ, заявил вице-премьер республики Тигран Авинян.Ранее министр Евразийской экономической комиссии по промышленности и агропрому Артак Камалян сообщил, что Армения готова предоставить площадку для производства около 100 тысяч доз вакцины "Спутник V" в месяц. По его словам, эти обсуждения ведутся с декабря 2020 года и продолжаются до сих пор."Затрудняюсь пока ответить на этот вопрос (о налаживании совместного производства "Спутник V" - ред.). Нужно изучить возможности. Предполагаю, что это можно организовать в институте биологии. С российскими коллегами нужно детально прояснить, в каком объеме и какими компонентами будет возможно организовать это производство", - сказал Авинян журналистам.В феврале министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сообщила, что профессиональная комиссия одобрила применение в стране вакцин AstraZeneca, Pfizer и "Спутник V". В марте экспертная комиссия по вопросам иммунопрофилактики приняла положительное решение по использованию американской вакцины Novavax. Позднее в республику двумя партиями была ввезена вакцина "Спутник V".По данным министерства здравоохранения, в Армении зафиксировано 214 872 подтвержденных случая заражения COVID-19, скончался 4071 зараженный, 196 289 пациентов выздоровели. Общая численность населения республики превышает 2,9 миллиона человек. Заявленная цель властей - вакцинация до конца года около 700 тысяч человек.
россия
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_9dd72362cf13bcbe1c5a0719086f9de4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, astrazeneca , евразийская экономическая комиссия, армения, в мире

В Армении оценили перспективы производства "Спутника V"

17:36 28.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 28 апр – РИА Новости. Производство в Армении российской вакцины от коронавируса "Спутник V" можно организовать в институте биологии, этот вопрос требует детальных обсуждений с коллегами из РФ, заявил вице-премьер республики Тигран Авинян.
Ранее министр Евразийской экономической комиссии по промышленности и агропрому Артак Камалян сообщил, что Армения готова предоставить площадку для производства около 100 тысяч доз вакцины "Спутник V" в месяц. По его словам, эти обсуждения ведутся с декабря 2020 года и продолжаются до сих пор.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Инфографика
Посмотреть
"Затрудняюсь пока ответить на этот вопрос (о налаживании совместного производства "Спутник V" - ред.). Нужно изучить возможности. Предполагаю, что это можно организовать в институте биологии. С российскими коллегами нужно детально прояснить, в каком объеме и какими компонентами будет возможно организовать это производство", - сказал Авинян журналистам.
В феврале министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сообщила, что профессиональная комиссия одобрила применение в стране вакцин AstraZeneca, Pfizer и "Спутник V". В марте экспертная комиссия по вопросам иммунопрофилактики приняла положительное решение по использованию американской вакцины Novavax. Позднее в республику двумя партиями была ввезена вакцина "Спутник V".
По данным министерства здравоохранения, в Армении зафиксировано 214 872 подтвержденных случая заражения COVID-19, скончался 4071 зараженный, 196 289 пациентов выздоровели. Общая численность населения республики превышает 2,9 миллиона человек. Заявленная цель властей - вакцинация до конца года около 700 тысяч человек.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыAstraZenecaЕвразийская экономическая комиссияАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Второй самолет МЧС России с грузом медпомощи прибыл в Индию
03:24Ученые синтезировали эффективные соединения для противораковых препаратов
03:22Врач рассказал, какие проблемы со здоровьем могут возникнуть на пикнике
03:16Двигатель элитного автомобиля Aurus испытают на самолете Як-18Т
03:10Ученый рассказал об эффективности ряда биодобавок в борьбе с COVID-19
03:08Врач объяснила, какой пот указывает на опасность для здоровья
03:04Гидрометцентр: апрель в Москве был теплее и влажнее обычного
03:00Мы все мутанты. Генетик рассказал о том, что меняет наш геном
02:17Эксперт объяснил, почему опасно гасить кредиты через банкомат
02:08Назван наименее вредный алкогольный напиток
02:06Предупредивших Макрона о риске развала Франции генералов решили наказать
02:00Ученые рассказали, кому противопоказан прием омега-3
01:58Посольство РФ в Судане опровергло данные о приостановке договора о базе
01:22Юрист рассказал, что нельзя делать участнику ДТП
01:09Умер герой мема про "хохочущего испанца"
01:02ЕР прокомментировала планы экс-солистки "Тату" поучаствовать в праймериз
01:00Участники марша в честь дивизии СС "Галичина" пообещали "войну" в Москве
00:40AP: США рассматривают возможность снять ряд жестких санкций против Ирана
00:38Пушков рассказал о провале плана Зеленского
00:35Байден заявил, что США "вновь пришли в движение"
Лента новостейМолния