https://ria.ru/20210428/armeniya-1730363684.html

В Армении оценили перспективы производства "Спутника V"

В Армении оценили перспективы производства "Спутника V"

Производство в Армении российской вакцины от коронавируса "Спутник V" можно организовать в институте биологии, этот вопрос требует детальных обсуждений с... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T17:36

2021-04-28T17:36

2021-04-28T17:36

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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astrazeneca

евразийская экономическая комиссия

армения

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ЕРЕВАН, 28 апр – РИА Новости. Производство в Армении российской вакцины от коронавируса "Спутник V" можно организовать в институте биологии, этот вопрос требует детальных обсуждений с коллегами из РФ, заявил вице-премьер республики Тигран Авинян.Ранее министр Евразийской экономической комиссии по промышленности и агропрому Артак Камалян сообщил, что Армения готова предоставить площадку для производства около 100 тысяч доз вакцины "Спутник V" в месяц. По его словам, эти обсуждения ведутся с декабря 2020 года и продолжаются до сих пор."Затрудняюсь пока ответить на этот вопрос (о налаживании совместного производства "Спутник V" - ред.). Нужно изучить возможности. Предполагаю, что это можно организовать в институте биологии. С российскими коллегами нужно детально прояснить, в каком объеме и какими компонентами будет возможно организовать это производство", - сказал Авинян журналистам.В феврале министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сообщила, что профессиональная комиссия одобрила применение в стране вакцин AstraZeneca, Pfizer и "Спутник V". В марте экспертная комиссия по вопросам иммунопрофилактики приняла положительное решение по использованию американской вакцины Novavax. Позднее в республику двумя партиями была ввезена вакцина "Спутник V".По данным министерства здравоохранения, в Армении зафиксировано 214 872 подтвержденных случая заражения COVID-19, скончался 4071 зараженный, 196 289 пациентов выздоровели. Общая численность населения республики превышает 2,9 миллиона человек. Заявленная цель властей - вакцинация до конца года около 700 тысяч человек.

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