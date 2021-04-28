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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
https://ria.ru/20210428/alabuga-1730331024.html
Головченко и Минниханов посетили ОЭЗ "Алабуга"
Головченко и Минниханов посетили ОЭЗ "Алабуга"
Внешнеторговый оборот Татарстана и Белоруссии по итогам 2020 года составил 870,4 миллиона долларов, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T15:31
2021-04-28T15:31
республика татарстан
роман головченко
рустам минниханов
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КАЗАНЬ, 28 апр – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Татарстана и Белоруссии по итогам 2020 года составил 870,4 миллиона долларов, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам рабочей встречи Рустама Минниханова и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко, которые посетили в среду особую экономическую зону "Алабуга"."Беларусь на протяжении последних лет стабильно входит в число лидеров – внешнеторговых партнеров республики. Возможностей для сотрудничества у нас много, в первую очередь, в области экономики. Данному процессу необходимо придать динамику и усилить сотрудничество", - отметил Минниханов на встрече.Глава Татарстана напомнил, что между республикой и Белоруссией действует соглашение о сотрудничестве, разработан План мероприятий по реализации этого соглашения.Ключевым направлением сотрудничества является развитие кооперационных связей между предприятиями нефтехимического комплекса, на долю которых приходится более двух третей взаимного товарооборота между Белоруссией и Татарстаном. Так, Татарстан – основной поставщик в Белоруссию нефтехимического сырья (синтетический каучук, полимеры этилена, моноэтиленгликоль и другие товары). На территории Белоруссии работают 18 АЗС ПАО "Татнефть", действуют 4 дилера ПАО "КАМАЗ" по реализации автомобилей и запчастей.В ходе визита в ОЭЗ "Алабуга" Головченко и Минниханов ознакомились, в частности, с площадкой ООО "Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан", основной вид деятельности которой - оптовая торговля сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы. Компания производит и реализует сельхозтехнику на базе тракторов марки "Беларус", является единым оператором поставки техники марки "Беларус" в АО "Росагролизинг".
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роман головченко, рустам минниханов

Головченко и Минниханов посетили ОЭЗ "Алабуга"

15:31 28.04.2021
 
© Фото : пресс-служба президента республики Татарстан/Михаил ФроловПрезидента Татарстана Рустама Минниханова и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко во время встречи
Президента Татарстана Рустама Минниханова и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© Фото : пресс-служба президента республики Татарстан/Михаил Фролов
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КАЗАНЬ, 28 апр – РИА Новости. Внешнеторговый оборот Татарстана и Белоруссии по итогам 2020 года составил 870,4 миллиона долларов, сообщает пресс-служба президента Татарстана по итогам рабочей встречи Рустама Минниханова и премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко, которые посетили в среду особую экономическую зону "Алабуга".
"Беларусь на протяжении последних лет стабильно входит в число лидеров – внешнеторговых партнеров республики. Возможностей для сотрудничества у нас много, в первую очередь, в области экономики. Данному процессу необходимо придать динамику и усилить сотрудничество", - отметил Минниханов на встрече.
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14 апреля, 12:25Республика Татарстан
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Глава Татарстана напомнил, что между республикой и Белоруссией действует соглашение о сотрудничестве, разработан План мероприятий по реализации этого соглашения.
Ключевым направлением сотрудничества является развитие кооперационных связей между предприятиями нефтехимического комплекса, на долю которых приходится более двух третей взаимного товарооборота между Белоруссией и Татарстаном. Так, Татарстан – основной поставщик в Белоруссию нефтехимического сырья (синтетический каучук, полимеры этилена, моноэтиленгликоль и другие товары). На территории Белоруссии работают 18 АЗС ПАО "Татнефть", действуют 4 дилера ПАО "КАМАЗ" по реализации автомобилей и запчастей.
В ходе визита в ОЭЗ "Алабуга" Головченко и Минниханов ознакомились, в частности, с площадкой ООО "Торгово-производственная компания МТЗ-Татарстан", основной вид деятельности которой - оптовая торговля сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы. Компания производит и реализует сельхозтехнику на базе тракторов марки "Беларус", является единым оператором поставки техники марки "Беларус" в АО "Росагролизинг".
 
Республика ТатарстанРоман ГоловченкоРустам Минниханов
 
 
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