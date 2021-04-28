Москва призвала талибов избегать военной эскалации, заявили в МИД
© AP Photo / Massoud HossainiПолицейский возле избирательного участка в Кабуле, где прогремел взрыв. 20 октября 2018
© AP Photo / Massoud Hossaini
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Москва понимает претензии талибов к США по поводу сдвига сроков вывода войск из Афганистана, но будет побуждать их, в том числе на встрече в Дохе, избегать эскалации, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, глава второго Департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
Он не исключил, что на полях встречи расширенной тройки в Дохе по Афганистану 30 апреля может встретиться с представителями талибов.
25 апреля, 13:20США и НАТО начали выводить войска из Афганистана
"Я с пониманием отношусь к их претензиям к американской стороне по поводу невыполнения обязательств по Дохийскому соглашению. Но вместе с тем я имею указание своего руководства призывать талибов к сдерживанию, поиску с американцами приемлемых развязок. Они должны найти между собой какой-то компромисс, который должен удовлетворить талибов при всех сложившихся условиях, когда они (США - ред.) не уходят до 1 мая", - заявил Кабулов.
"Несмотря на правомерность и логичность подходов талибов (по срокам вывода войск США - ред.), вместе с тем мы много раз подчеркивали, что для нас приоритетом является запуск национального примирения. Нас беспокоит эта сторона дела. Нам бы не хотелось, чтобы эти разногласия между США и талибами привели к подрыву этого процесса, в котором мы заинтересованы с точки зрения наших национальных и геополитических интересов", - подчеркнул он.