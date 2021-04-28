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https://ria.ru/20210428/abyzov-1730253268.html
В УФСИН опровергли сообщение, что Абызова принесли на процесс на носилках
В УФСИН опровергли сообщение, что Абызова принесли на процесс на носилках
Заболевание госпитализированного с COVID-19 экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова проходит в легкой форме, на заседание суда его на носилках не... РИА Новости, 28.04.2021
2021-04-28T09:44
2021-04-28T09:45
россия
генеральная прокуратура рф
происшествия
михаил абызов
общество
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Заболевание госпитализированного с COVID-19 экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова проходит в легкой форме, на заседание суда его на носилках не доставляли, сообщает пресс-служба УФСИН по Москве.Ранее госпитализированный с COVID-19 Абызов заявил, что до болезни дважды требовал от руководства СИЗО сделать ему прививку "Спутником V", но получал отказ. Кроме того, его адвокат Юлий Тай сообщил РИА Новости, что Абызова "принесли на носилках" на проходившее по видеосвязи заседание суда, его клиент "находился в предобморочном состоянии".В УФСИН пояснили, что в ряде СМИ появилась информация о том, что 27 апреля сотрудники СИЗО-1 насильно доставили находящегося якобы в тяжелом состоянии Абызова на носилках на заседание суда, которое проходило в следственном изоляторе с помощью видеоконференцсвязи.Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.В минувшем октябре Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства по иску Генпрокуратуры. По мнению надзорного ведомства, Абызов незаконно заработал эти деньги, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Это крупнейшее в истории России взыскание по подобному составу.
https://ria.ru/20210427/abyzov-1730213733.html
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Кадры видеосвязи Михаила Абызова из СИЗО с Мосгорсудом
Арестованного экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, заболевшего в СИЗО коронавирусной инфекцией, принесли в камеру для видеосвязи с судом на носилках. Заседание проходило во вторник по апелляции защиты на изъятие у бывшего члена правительства в счет казны активов на 32,5 миллиарда рублей.
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россия, генеральная прокуратура рф, происшествия, михаил абызов, общество

В УФСИН опровергли сообщение, что Абызова принесли на процесс на носилках

09:44 28.04.2021 (обновлено: 09:45 28.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкМихаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Заболевание госпитализированного с COVID-19 экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова проходит в легкой форме, на заседание суда его на носилках не доставляли, сообщает пресс-служба УФСИН по Москве.
Ранее госпитализированный с COVID-19 Абызов заявил, что до болезни дважды требовал от руководства СИЗО сделать ему прививку "Спутником V", но получал отказ. Кроме того, его адвокат Юлий Тай сообщил РИА Новости, что Абызова "принесли на носилках" на проходившее по видеосвязи заседание суда, его клиент "находился в предобморочном состоянии".
Девушка во время вакцинации от коронавирусной инфекции российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) в Карачи - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 20:13
Правозащитница объяснила, почему Абызову не сделали прививку в СИЗО
В УФСИН пояснили, что в ряде СМИ появилась информация о том, что 27 апреля сотрудники СИЗО-1 насильно доставили находящегося якобы в тяжелом состоянии Абызова на носилках на заседание суда, которое проходило в следственном изоляторе с помощью видеоконференцсвязи.
"Данная информация не соответствует действительности. Сотрудники следственного изолятора физическую силу и специальные средства к Абызову М.А. не применяли. На носилках на заседание суда он не доставлялся. Состояние здоровья Абызова М.А. удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме. Он находится под наблюдением врачей, его медицинское обеспечение соответствует требованиям законодательства", - говорится в релизе.
Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.
В минувшем октябре Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства по иску Генпрокуратуры. По мнению надзорного ведомства, Абызов незаконно заработал эти деньги, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Это крупнейшее в истории России взыскание по подобному составу.
 
РоссияГенеральная прокуратура РФПроисшествияМихаил АбызовОбщество
 
 
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