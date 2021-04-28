https://ria.ru/20210428/abyzov-1730253268.html

В УФСИН опровергли сообщение, что Абызова принесли на процесс на носилках

В УФСИН опровергли сообщение, что Абызова принесли на процесс на носилках

Заболевание госпитализированного с COVID-19 экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова проходит в легкой форме, на заседание суда его на носилках не... РИА Новости, 28.04.2021

2021-04-28T09:44

2021-04-28T09:44

2021-04-28T09:45

россия

генеральная прокуратура рф

происшествия

михаил абызов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601691415_0:0:2832:1594_1920x0_80_0_0_f1704a61ee1ba8802c293034e5e26e86.jpg

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Заболевание госпитализированного с COVID-19 экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова проходит в легкой форме, на заседание суда его на носилках не доставляли, сообщает пресс-служба УФСИН по Москве.Ранее госпитализированный с COVID-19 Абызов заявил, что до болезни дважды требовал от руководства СИЗО сделать ему прививку "Спутником V", но получал отказ. Кроме того, его адвокат Юлий Тай сообщил РИА Новости, что Абызова "принесли на носилках" на проходившее по видеосвязи заседание суда, его клиент "находился в предобморочном состоянии".В УФСИН пояснили, что в ряде СМИ появилась информация о том, что 27 апреля сотрудники СИЗО-1 насильно доставили находящегося якобы в тяжелом состоянии Абызова на носилках на заседание суда, которое проходило в следственном изоляторе с помощью видеоконференцсвязи.Находящийся в СИЗО более двух лет Абызов - фигурант трех уголовных дел. Первое дело связано с обвинениями в том, что в 2011-2014 годах он похитил 4 миллиарда рублей у крупных поставщиков энергии - "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" - и вывел их за рубеж. Абызова обвиняют в получении 32 миллиардов рублей в результате незаконной предпринимательской деятельности, а также в отмывании преступных доходов, мошенничестве и организации преступной группы.В минувшем октябре Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова 32,5 миллиарда рублей в доход государства по иску Генпрокуратуры. По мнению надзорного ведомства, Абызов незаконно заработал эти деньги, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра. Это крупнейшее в истории России взыскание по подобному составу.

https://ria.ru/20210427/abyzov-1730213733.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры видеосвязи Михаила Абызова из СИЗО с Мосгорсудом Арестованного экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, заболевшего в СИЗО коронавирусной инфекцией, принесли в камеру для видеосвязи с судом на носилках. Заседание проходило во вторник по апелляции защиты на изъятие у бывшего члена правительства в счет казны активов на 32,5 миллиарда рублей. 2021-04-28T09:44 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генеральная прокуратура рф, происшествия, михаил абызов, общество