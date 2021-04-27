Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/zhurnalist-1730160372.html
Захваченные в Буркина-Фасо испанские журналисты погибли
Захваченные в Буркина-Фасо испанские журналисты погибли
Найдены тела двух испанских журналистов, похищенных в понедельник в Буркина-Фасо, заявила во вторник министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T15:25
2021-04-27T16:19
буркина-фасо
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154840/99/1548409908_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2c713229b6bd44a395585481268f9267.jpg
МАДРИД, 27 апр - РИА Новости. Найдены тела двух испанских журналистов, похищенных в понедельник в Буркина-Фасо, заявила во вторник министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.Ранее сообщалось, что накануне во время вооруженного нападения на патруль по борьбе с браконьерами в провинции Компьенга были ранены три человека, четверо пропали. По данным источника РИА Новости, трое из пропавших - журналисты (двое испанцев и ирландец), а также военнослужащий Буркина-Фасо."После того, как мы связались с властями Буркина-Фасо и семьями пропавших, скорее всего, подтверждается, что тела, найденные в Буркина-Фасо, принадлежат двум пропавшим испанским журналистам. Мы ждем последнее подтверждение, это грустная новость", - заявила Лайя на пресс-конференции.Агентство Рейтер, ссылаясь на источники в службе безопасности Буркина-Фасо, сообщает, что похищенный ирландец также убит.По словам Лайи, в понедельник была потеряна связь с группой, в которую входили 40 человек. Она находилась в природном парке на границе с Бенином. В группе были двое испанских журналистов и гражданин Ирландии. Это опасная зона, где орудуют исламисты и бандиты, сказала министр. Один из испанцев уроженец Памплоны, другой – Бискайи. Они работали над документальным фильмом об операциях, которые организуют власти Буркина-Фасо против браконьерства.Министр также напомнила, что профессия журналиста представляет собой опасность "во многих частях этого мира".
https://ria.ru/20200530/1572222677.html
буркина-фасо
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/154840/99/1548409908_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_5f33344050a82896b0f857899fcf31ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
буркина-фасо, испания, в мире

Захваченные в Буркина-Фасо испанские журналисты погибли

15:25 27.04.2021 (обновлено: 16:19 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Джорди Бойшареу / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время акции протеста в Барселоне
Сотрудник полиции во время акции протеста в Барселоне - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Джорди Бойшареу
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАДРИД, 27 апр - РИА Новости. Найдены тела двух испанских журналистов, похищенных в понедельник в Буркина-Фасо, заявила во вторник министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.
Ранее сообщалось, что накануне во время вооруженного нападения на патруль по борьбе с браконьерами в провинции Компьенга были ранены три человека, четверо пропали. По данным источника РИА Новости, трое из пропавших - журналисты (двое испанцев и ирландец), а также военнослужащий Буркина-Фасо.
"После того, как мы связались с властями Буркина-Фасо и семьями пропавших, скорее всего, подтверждается, что тела, найденные в Буркина-Фасо, принадлежат двум пропавшим испанским журналистам. Мы ждем последнее подтверждение, это грустная новость", - заявила Лайя на пресс-конференции.
Агентство Рейтер, ссылаясь на источники в службе безопасности Буркина-Фасо, сообщает, что похищенный ирландец также убит.
По словам Лайи, в понедельник была потеряна связь с группой, в которую входили 40 человек. Она находилась в природном парке на границе с Бенином. В группе были двое испанских журналистов и гражданин Ирландии. Это опасная зона, где орудуют исламисты и бандиты, сказала министр. Один из испанцев уроженец Памплоны, другой – Бискайи. Они работали над документальным фильмом об операциях, которые организуют власти Буркина-Фасо против браконьерства.
Министр также напомнила, что профессия журналиста представляет собой опасность "во многих частях этого мира".
Полиция в Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 30.05.2020
30 мая 2020, 15:15
В Буркина-Фасо 15 человек погибли при нападении боевиков
 
Буркина-ФасоИспанияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Названа причина эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
Лента новостейМолния