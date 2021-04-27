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СМИ: журналиста "Эха Москвы" обязали явиться в ОВД после освещения акции
СМИ: журналиста "Эха Москвы" обязали явиться в ОВД после освещения акции
Полиция пришла домой к корреспонденту "Эха Москвы" Олегу Овчаренко, освещавшему несогласованную акцию в Москве 21 апреля, требует явиться в ОВД и предъявить... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T10:51
2021-04-27T10:51
эхо москвы (радиостанция)
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Полиция пришла домой к корреспонденту "Эха Москвы" Олегу Овчаренко, освещавшему несогласованную акцию в Москве 21 апреля, требует явиться в ОВД и предъявить редакционное задание, сообщается на сайте радиостанции; это второй за день случай – ранее правоохранители приходили домой к журналисту телеканала "Дождь"."Полиция пришла домой к корреспонденту "Эха Москвы" Олегу Овчаренко, освещавшему в соответствии с редакционным заданием 21 апреля акции на улицах Москвы. Требует явиться в ОВД и предъявить редакционное задание от 21.04 и пресс-карту", - говорится в сообщении.Ранее во вторник телеканал "Дождь" сообщал, что полиция пришла домой к его журналисту Алексею Коростелеву - его забрали в отделение для составления протокола за участие в несогласованной акции 21 апреля, где "он работал как журналист - у него было редакционное задание, пресс-карта и жилет с надписью "Пресса". Отмечалось, что Коростелев 21 апреля вел трансляцию с Моховой улицы и Пушкинской площади, полицейские потребовали привезти в ОВД редакционное задание с которым он работал.Комментарием по данной ситуации со стороны полиции РИА Новости пока не располагает.Согласно сводным данным МВД, на несогласованные митинги 21 апреля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.Ранее МВД призывало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и обещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупреждала и Генпрокуратура. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
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эхо москвы (радиостанция), москва, происшествия

СМИ: журналиста "Эха Москвы" обязали явиться в ОВД после освещения акции

10:51 27.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Полиция пришла домой к корреспонденту "Эха Москвы" Олегу Овчаренко, освещавшему несогласованную акцию в Москве 21 апреля, требует явиться в ОВД и предъявить редакционное задание, сообщается на сайте радиостанции; это второй за день случай – ранее правоохранители приходили домой к журналисту телеканала "Дождь".
"Полиция пришла домой к корреспонденту "Эха Москвы" Олегу Овчаренко, освещавшему в соответствии с редакционным заданием 21 апреля акции на улицах Москвы. Требует явиться в ОВД и предъявить редакционное задание от 21.04 и пресс-карту", - говорится в сообщении.
Ранее во вторник телеканал "Дождь" сообщал, что полиция пришла домой к его журналисту Алексею Коростелеву - его забрали в отделение для составления протокола за участие в несогласованной акции 21 апреля, где "он работал как журналист - у него было редакционное задание, пресс-карта и жилет с надписью "Пресса". Отмечалось, что Коростелев 21 апреля вел трансляцию с Моховой улицы и Пушкинской площади, полицейские потребовали привезти в ОВД редакционное задание с которым он работал.
Комментарием по данной ситуации со стороны полиции РИА Новости пока не располагает.
Полицейские автомобили у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 18:51
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Согласно сводным данным МВД, на несогласованные митинги 21 апреля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.
Ранее МВД призывало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и обещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупреждала и Генпрокуратура. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
 
Эхо Москвы (радиостанция)МоскваПроисшествия
 
 
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