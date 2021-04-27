https://ria.ru/20210427/zhkkh-1730185125.html

Скидка на услуги ЖКХ станет доступна через "Коммунальный бонус"

Скидка на услуги ЖКХ станет доступна через "Коммунальный бонус"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям рассказал, что программу "Коммунальный бонус" запустят в Подмосковье в нынешнем году. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T17:25

2021-04-27T17:25

2021-04-27T17:25

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время обращения к жителям рассказал, что программу "Коммунальный бонус" запустят в Подмосковье в нынешнем году. Благодаря нововведению можно будет получать скидки за своевременную оплату услуг ЖКХ, сообщил телеканал "360".По словам главы региона, сервис особенно поможет пенсионерам. Разобраться с компьютером и новой программой им помогут в МФЦ и клубах "Активного долголетия".В сентябре прошлого года в Московской области был запущен сервис МосОблЕИРЦ "Умная платежка". Воспользоваться им можно на сайте или через приложение. С пользователей не взимается комиссия за оплату.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье)