В Подмосковье отметили улучшение качества работы частных УК
КРАСНОГОРСК, 27 апр – РИА Новости. Власти Подмосковья отметили улучшение качества работы частных управляющих компаний в новостройках, об этом РИА Новости заявила глава Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
По ее словам, за последние шесть лет количество действующих управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории региона, сократилось в два раза, добавив, что работа по упразднению управляющих компаний будет продолжена, однако цели "давить бизнес" власти Подмосковья не ставят.
"Каждый год мы ставим перед собой новые задачи и повышаем планку требований к управляющим компаниям. Мы отмечаем тренд, что управляющие компании в новых домах гораздо лучше справляются со своими обязанностями нежели те, которые работают в более старых домах", - сказала Федина.
Она отметила, что в настоящее время власти региона прорабатывают процесс организации укрупнения, когда жители соседнего с новостройкой дома смогут выбрать более лучшую управляющую компанию.
"Мы пытаемся предложить компаниям, работающим в новостройках те же стандарты содержания в более старом жилом фонде. Если они будут соответствовать этим стандартам и жители захотят их выбрать, то почему бы и нет", - добавила Федина.