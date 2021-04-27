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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210427/zhkkh-1730157572.html
В Подмосковье отметили улучшение качества работы частных УК
В Подмосковье отметили улучшение качества работы частных УК
Власти Подмосковья отметили улучшение качества работы частных управляющих компаний в новостройках, об этом РИА Новости заявила глава Госжилинспекции Московской... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T15:08
2021-04-27T15:08
новости подмосковья
госжилинспекция
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 27 апр – РИА Новости. Власти Подмосковья отметили улучшение качества работы частных управляющих компаний в новостройках, об этом РИА Новости заявила глава Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.По ее словам, за последние шесть лет количество действующих управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории региона, сократилось в два раза, добавив, что работа по упразднению управляющих компаний будет продолжена, однако цели "давить бизнес" власти Подмосковья не ставят.Она отметила, что в настоящее время власти региона прорабатывают процесс организации укрупнения, когда жители соседнего с новостройкой дома смогут выбрать более лучшую управляющую компанию.
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московская область (подмосковье)
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госжилинспекция, московская область (подмосковье)

В Подмосковье отметили улучшение качества работы частных УК

15:08 27.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНовостройки в Подмосковье
Новостройки в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОГОРСК, 27 апр – РИА Новости. Власти Подмосковья отметили улучшение качества работы частных управляющих компаний в новостройках, об этом РИА Новости заявила глава Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.
По ее словам, за последние шесть лет количество действующих управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории региона, сократилось в два раза, добавив, что работа по упразднению управляющих компаний будет продолжена, однако цели "давить бизнес" власти Подмосковья не ставят.
"Каждый год мы ставим перед собой новые задачи и повышаем планку требований к управляющим компаниям. Мы отмечаем тренд, что управляющие компании в новых домах гораздо лучше справляются со своими обязанностями нежели те, которые работают в более старых домах", - сказала Федина.
Она отметила, что в настоящее время власти региона прорабатывают процесс организации укрупнения, когда жители соседнего с новостройкой дома смогут выбрать более лучшую управляющую компанию.
"Мы пытаемся предложить компаниям, работающим в новостройках те же стандарты содержания в более старом жилом фонде. Если они будут соответствовать этим стандартам и жители захотят их выбрать, то почему бы и нет", - добавила Федина.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
13:07Новости Подмосковья
Власти Подмосковья готовы приступить к комплексному развитию территорий
 
Новости ПодмосковьяГосжилинспекцияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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