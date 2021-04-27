https://ria.ru/20210427/zhkkh-1730157572.html

В Подмосковье отметили улучшение качества работы частных УК

В Подмосковье отметили улучшение качества работы частных УК

Власти Подмосковья отметили улучшение качества работы частных управляющих компаний в новостройках, об этом РИА Новости заявила глава Госжилинспекции Московской... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:08

2021-04-27T15:08

2021-04-27T15:08

новости подмосковья

госжилинспекция

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40874/86/408748628_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_8aa910839328772bd8685e0c502a1200.jpg

КРАСНОГОРСК, 27 апр – РИА Новости. Власти Подмосковья отметили улучшение качества работы частных управляющих компаний в новостройках, об этом РИА Новости заявила глава Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.По ее словам, за последние шесть лет количество действующих управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории региона, сократилось в два раза, добавив, что работа по упразднению управляющих компаний будет продолжена, однако цели "давить бизнес" власти Подмосковья не ставят.Она отметила, что в настоящее время власти региона прорабатывают процесс организации укрупнения, когда жители соседнего с новостройкой дома смогут выбрать более лучшую управляющую компанию.

https://realty.ria.ru/20210427/krt-1730130027.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госжилинспекция, московская область (подмосковье)