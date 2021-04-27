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"Нечего предложить": Пушков назвал цель Зеленского на саммите с Путиным
"Нечего предложить": Пушков назвал цель Зеленского на саммите с Путиным
Сенатор Алексей Пушков предположил, для чего президенту Украины необходимы переговоры с Владимиром Путиным в Москве. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:46
2021-04-27T14:10
в мире
луганская народная республика
донецкая народная республика
алексей пушков
владимир путин
москва
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предположил, для чего президенту Украины необходимы переговоры с Владимиром Путиным в Москве.По словам члена Совфеда, российский лидер хочет обсудить улучшение двусторонних отношений с Киевом."Зеленскому же нужно другое — пиар-саммит по Донбассу, который поднимет его вес в глазах Запада, а также граждан Украины. На деле предложить ему нечего: Киев не готов выполнять Минские соглашения. С ДНР/ЛНР он переговоры вести не намерен", — написал Пушков в своем Telegram-канале.На прошлой неделе в видеообращении президент Украины предложил российскому лидеру встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". В ответ Путин заявил, что по поводу конфликта Киеву следует в первую очередь вести диалог с Донецком и Луганском, однако если речь идет о двухсторонних отношениях, то он готов принять Зеленского в Москве в любое время.
https://ria.ru/20210427/vstrecha-1730115512.html
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, алексей пушков, владимир путин, москва

"Нечего предложить": Пушков назвал цель Зеленского на саммите с Путиным

13:46 27.04.2021 (обновлено: 14:10 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предположил, для чего президенту Украины необходимы переговоры с Владимиром Путиным в Москве.
По словам члена Совфеда, российский лидер хочет обсудить улучшение двусторонних отношений с Киевом.
"Зеленскому же нужно другое — пиар-саммит по Донбассу, который поднимет его вес в глазах Запада, а также граждан Украины. На деле предложить ему нечего: Киев не готов выполнять Минские соглашения. С ДНР/ЛНР он переговоры вести не намерен", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
На прошлой неделе в видеообращении президент Украины предложил российскому лидеру встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". В ответ Путин заявил, что по поводу конфликта Киеву следует в первую очередь вести диалог с Донецком и Луганском, однако если речь идет о двухсторонних отношениях, то он готов принять Зеленского в Москве в любое время.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
12:08
В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Зеленского
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАлексей ПушковВладимир ПутинМосква
 
 
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