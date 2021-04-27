https://ria.ru/20210427/zelenskiy-1730137896.html

"Нечего предложить": Пушков назвал цель Зеленского на саммите с Путиным

"Нечего предложить": Пушков назвал цель Зеленского на саммите с Путиным

Сенатор Алексей Пушков предположил, для чего президенту Украины необходимы переговоры с Владимиром Путиным в Москве. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T13:46

2021-04-27T13:46

2021-04-27T14:10

в мире

луганская народная республика

донецкая народная республика

алексей пушков

владимир путин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155642/21/1556422107_0:298:3072:2025_1920x0_80_0_0_855be6566a0b4a543493e0afa9cd3fd0.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предположил, для чего президенту Украины необходимы переговоры с Владимиром Путиным в Москве.По словам члена Совфеда, российский лидер хочет обсудить улучшение двусторонних отношений с Киевом."Зеленскому же нужно другое — пиар-саммит по Донбассу, который поднимет его вес в глазах Запада, а также граждан Украины. На деле предложить ему нечего: Киев не готов выполнять Минские соглашения. С ДНР/ЛНР он переговоры вести не намерен", — написал Пушков в своем Telegram-канале.На прошлой неделе в видеообращении президент Украины предложил российскому лидеру встретиться "в любой точке украинского Донбасса, где идет война". В ответ Путин заявил, что по поводу конфликта Киеву следует в первую очередь вести диалог с Донецком и Луганском, однако если речь идет о двухсторонних отношениях, то он готов принять Зеленского в Москве в любое время.

https://ria.ru/20210427/vstrecha-1730115512.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, алексей пушков, владимир путин, москва