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Зеленский посетит передовые позиции ВСУ на границе с Крымом
Зеленский посетит передовые позиции ВСУ на границе с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область, где посетит передовые позиции украинских военных на границе с Крымом и проведет совещание по... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:57
2021-04-27T12:04
республика крым
украина
владимир зеленский
херсонская область
в мире
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КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область, где посетит передовые позиции украинских военных на границе с Крымом и проведет совещание по ситуации с безопасностью, сообщила во вторник пресс-служба офиса главы государства."Зеленский начал рабочую поездку в Херсонскую область. Глава государства посетит передовые позиции украинских военных на временной админгранице с оккупированным Крымом, где ознакомится с оперативной обстановкой и пообщается с военнослужащими", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, также Зеленский в Херсоне проведет совещание по ситуации с безопасностью на границе с Крымом, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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республика крым, украина, владимир зеленский, херсонская область , в мире

Зеленский посетит передовые позиции ВСУ на границе с Крымом

11:57 27.04.2021 (обновлено: 12:04 27.04.2021)
 
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область, где посетит передовые позиции украинских военных на границе с Крымом и проведет совещание по ситуации с безопасностью, сообщила во вторник пресс-служба офиса главы государства.
"Зеленский начал рабочую поездку в Херсонскую область. Глава государства посетит передовые позиции украинских военных на временной админгранице с оккупированным Крымом, где ознакомится с оперативной обстановкой и пообщается с военнослужащими", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, также Зеленский в Херсоне проведет совещание по ситуации с безопасностью на границе с Крымом, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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