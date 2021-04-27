https://ria.ru/20210427/zelenskiy-1730113163.html

Зеленский посетит передовые позиции ВСУ на границе с Крымом

Зеленский посетит передовые позиции ВСУ на границе с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область, где посетит передовые позиции украинских военных на границе с Крымом и проведет совещание по... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:57

2021-04-27T11:57

2021-04-27T12:04

республика крым

украина

владимир зеленский

херсонская область

в мире

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КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Херсонскую область, где посетит передовые позиции украинских военных на границе с Крымом и проведет совещание по ситуации с безопасностью, сообщила во вторник пресс-служба офиса главы государства."Зеленский начал рабочую поездку в Херсонскую область. Глава государства посетит передовые позиции украинских военных на временной админгранице с оккупированным Крымом, где ознакомится с оперативной обстановкой и пообщается с военнослужащими", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, также Зеленский в Херсоне проведет совещание по ситуации с безопасностью на границе с Крымом, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Одесской и Николаевской областях.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210426/zelenskiy-1730007939.html

республика крым

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республика крым, украина, владимир зеленский, херсонская область , в мире