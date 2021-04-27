https://ria.ru/20210427/zapad-1730124967.html

В Минобороны раскритиковали политику Запада на постсоветском пространстве

В Минобороны раскритиковали политику Запада на постсоветском пространстве

Запад активно противодействует интеграционным процессам на постсоветском пространстве, накапливается конфликтный потенциал по периметру Организации Договора о... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T12:44

2021-04-27T12:44

2021-04-27T12:57

россия

одкб

александр фомин

сергей шойгу

душанбе

в мире

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ДУШАНБЕ, 27 апр – РИА Новости. Запад активно противодействует интеграционным процессам на постсоветском пространстве, накапливается конфликтный потенциал по периметру Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)."Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая сегодня на заседании глав военных ведомств стран ОДКБ", - сообщил журналистам во вторник замминистра обороны РФ Александр Фомин.По его словам, Шойгу отметил на совещании в Душанбе, что "в регионах коллективной безопасности значительно расширился спектр вызовов и угроз нашим государствам. Накапливается конфликтный потенциал по периметру границ ОДКБ"."Причем это происходит на фоне активного противодействия Запада интеграционным процессам на постсоветском пространстве и вовлечения стран региона в сферу своих интересов", - процитировал Фомин министра обороны России.По его словам, Шойгу отметил на совещании, что наблюдаются постоянные попытки вбить клин между нашими государствами, вмешаться во внутренние дела и спровоцировать "цветные" революции. При этом настойчиво под любыми предлогами навязываются разные программы и соглашения членам ОДКБ."Такие проекты, сказал министр обороны, вряд ли способны оказать существенное влияние на укрепление региональной безопасности. Они, как правило, имеют скрытые цели", - подчеркнул Фомин.

https://ria.ru/20210402/sng-1603928387.html

https://ria.ru/20210201/pushkov-1595421409.html

россия

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россия, одкб, александр фомин, сергей шойгу, душанбе, в мире