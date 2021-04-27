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В Минобороны раскритиковали политику Запада на постсоветском пространстве
В Минобороны раскритиковали политику Запада на постсоветском пространстве
Запад активно противодействует интеграционным процессам на постсоветском пространстве, накапливается конфликтный потенциал по периметру Организации Договора о... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:44
2021-04-27T12:57
россия
одкб
александр фомин
сергей шойгу
душанбе
в мире
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ДУШАНБЕ, 27 апр – РИА Новости. Запад активно противодействует интеграционным процессам на постсоветском пространстве, накапливается конфликтный потенциал по периметру Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)."Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая сегодня на заседании глав военных ведомств стран ОДКБ", - сообщил журналистам во вторник замминистра обороны РФ Александр Фомин.По его словам, Шойгу отметил на совещании в Душанбе, что "в регионах коллективной безопасности значительно расширился спектр вызовов и угроз нашим государствам. Накапливается конфликтный потенциал по периметру границ ОДКБ"."Причем это происходит на фоне активного противодействия Запада интеграционным процессам на постсоветском пространстве и вовлечения стран региона в сферу своих интересов", - процитировал Фомин министра обороны России.По его словам, Шойгу отметил на совещании, что наблюдаются постоянные попытки вбить клин между нашими государствами, вмешаться во внутренние дела и спровоцировать "цветные" революции. При этом настойчиво под любыми предлогами навязываются разные программы и соглашения членам ОДКБ."Такие проекты, сказал министр обороны, вряд ли способны оказать существенное влияние на укрепление региональной безопасности. Они, как правило, имеют скрытые цели", - подчеркнул Фомин.
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россия, одкб, александр фомин, сергей шойгу, душанбе, в мире

В Минобороны раскритиковали политику Запада на постсоветском пространстве

12:44 27.04.2021 (обновлено: 12:57 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДУШАНБЕ, 27 апр – РИА Новости. Запад активно противодействует интеграционным процессам на постсоветском пространстве, накапливается конфликтный потенциал по периметру Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
"Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая сегодня на заседании глав военных ведомств стран ОДКБ", - сообщил журналистам во вторник замминистра обороны РФ Александр Фомин.
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По его словам, Шойгу отметил на совещании в Душанбе, что "в регионах коллективной безопасности значительно расширился спектр вызовов и угроз нашим государствам. Накапливается конфликтный потенциал по периметру границ ОДКБ".
"Причем это происходит на фоне активного противодействия Запада интеграционным процессам на постсоветском пространстве и вовлечения стран региона в сферу своих интересов", - процитировал Фомин министра обороны России.
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По его словам, Шойгу отметил на совещании, что наблюдаются постоянные попытки вбить клин между нашими государствами, вмешаться во внутренние дела и спровоцировать "цветные" революции. При этом настойчиво под любыми предлогами навязываются разные программы и соглашения членам ОДКБ.
"Такие проекты, сказал министр обороны, вряд ли способны оказать существенное влияние на укрепление региональной безопасности. Они, как правило, имеют скрытые цели", - подчеркнул Фомин.
 
РоссияОДКБАлександр ФоминСергей ШойгуДушанбеВ мире
 
 
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