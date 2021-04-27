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СПЧ изучит закон о просветительской деятельности
СПЧ изучит закон о просветительской деятельности
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) изучит законопроект о просветительской деятельности и даст свое заключение о нем, сообщил ответственный... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:45
2021-04-27T13:55
россия
александр точенов
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) изучит законопроект о просветительской деятельности и даст свое заключение о нем, сообщил ответственный секретарь Совета Александр Точенов.В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется понятие "просветительская деятельность" в законе об образовании в РФ."Прочитал проект, пояснительную записку к нему, материалы в СМИ на эту тему, пообщался с коллегами по СПЧ. Пока у меня вопросов больше, чем ответов... Пока мне точно понятно, что в Совете мы проект внимательно изучим и постараемся дать объективное заключение", - написал Точенов в своем блоге на сайте СПЧ.По его словам, есть опасения, что авторы проекта создают вольно или невольно условия для того, чтобы "век просвещения закончился".Законом вводится понятие "просветительская деятельность", под которой следует понимать осуществляемую вне образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний и навыков "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".Также запрещается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов.Федеральные органы власти в сфере образования наделяются полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс".Предусмотрено, что заключение образовательными организациями договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами (кроме договоров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам) "осуществляется при наличии заключения Минобрнауки России или Минпросвещения России". При этом федеральным государственным образовательным организациям, находящимся в ведении федеральных государственных органов, заключение выдается федеральным государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие образовательные организации.
https://ria.ru/20210405/prosveschenie-1604324740.html
https://ria.ru/20210317/falkov-1601631242.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210201/obrazovanie-1595533720.html
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россия, александр точенов, владимир путин, общество

СПЧ изучит закон о просветительской деятельности

13:45 27.04.2021 (обновлено: 13:55 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) изучит законопроект о просветительской деятельности и даст свое заключение о нем, сообщил ответственный секретарь Совета Александр Точенов.
В начале апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым закрепляется понятие "просветительская деятельность" в законе об образовании в РФ.
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Путин подписал закон о просветительской деятельности
"Прочитал проект, пояснительную записку к нему, материалы в СМИ на эту тему, пообщался с коллегами по СПЧ. Пока у меня вопросов больше, чем ответов... Пока мне точно понятно, что в Совете мы проект внимательно изучим и постараемся дать объективное заключение", - написал Точенов в своем блоге на сайте СПЧ.
По его словам, есть опасения, что авторы проекта создают вольно или невольно условия для того, чтобы "век просвещения закончился".
Законом вводится понятие "просветительская деятельность", под которой следует понимать осуществляемую вне образовательных программ деятельность, направленную на распространение знаний и навыков "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".
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Также запрещается использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов.
Федеральные органы власти в сфере образования наделяются полномочиями по выдаче заключений образовательным организациям для координации их участия в международном сотрудничестве. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что такая мера позволит не допустить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс".
Предусмотрено, что заключение образовательными организациями договоров по вопросам образования с иностранными организациями и гражданами (кроме договоров об оказании образовательных услуг иностранным гражданам) "осуществляется при наличии заключения Минобрнауки России или Минпросвещения России". При этом федеральным государственным образовательным организациям, находящимся в ведении федеральных государственных органов, заключение выдается федеральным государственным органом, в ведении которого находятся соответствующие образовательные организации.
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