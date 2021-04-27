https://ria.ru/20210427/zakharova-1730152753.html

Захарова оценила реакцию главы ЕК на инцидент со стульями в Турции

Захарова оценила реакцию главы ЕК на инцидент со стульями в Турции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на инцидент в Анкаре, где ей не... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:49

2021-04-27T14:49

2021-04-27T14:49

эрик мамер

россия

евросовет

мария захарова

мевлют чавушоглу

урсула фон дер ляйен

брюссель

европейский совет

евросоюз

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на инцидент в Анкаре, где ей не досталось стула на встрече президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Евросовета Шарля Мишеля.В Facebook Захарова, ссылаясь на СМИ, привела слова фон дер Ляйен после инцидента: "Мне было обидно! Я чувствовала себя одиноко и как женщина, и как европейка": Урсула фон дер Ляйен - о своих ощущениях на диване у Эрдогана"."Напомню, что именно эта "обиженная одинокая женщина-европейка", как она себя сама назвала, предлагала вести диалог с Россией с позиции силы", - указала Захарова"Хотелось бы большей определённости от партнёров в самоидентификации", - заметила она.Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась в Анкаре 6 апреля. На опубликованных в сети кадрах этой встречи можно было заметить, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Один из них занял Мишель, а второй - Эрдоган.Глава Еврокомиссии, которая сначала вместе с Эрдоганом и Мишелем направилась к стульям для лидеров, осталась стоять, разведя в недоумении руки и пробормотав: "Эмм…", а затем села в стороне от лидеров на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя инцидент, заявил, что глава Европейской комиссии "не приняла его близко к сердцу", но поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций. Он также подчеркнул, что главы Еврокомиссии и Евросовета равнозначны и должны приниматься за рубежом соответственно.Чавушоглу назвал несправедливыми обвинения в адрес его страны по поводу инцидента со стульями, подчеркнув, что протокол встречи был согласован с Брюсселем.

https://ria.ru/20210410/stulya-1727685157.html

https://ria.ru/20210410/erdogan-1727601189.html

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брюссель

турция

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