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Захарова оценила реакцию главы ЕК на инцидент со стульями в Турции
Захарова оценила реакцию главы ЕК на инцидент со стульями в Турции
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на инцидент в Анкаре, где ей не... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:49
2021-04-27T14:49
эрик мамер
россия
евросовет
мария захарова
мевлют чавушоглу
урсула фон дер ляйен
брюссель
европейский совет
евросоюз
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на инцидент в Анкаре, где ей не досталось стула на встрече президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Евросовета Шарля Мишеля.В Facebook Захарова, ссылаясь на СМИ, привела слова фон дер Ляйен после инцидента: "Мне было обидно! Я чувствовала себя одиноко и как женщина, и как европейка": Урсула фон дер Ляйен - о своих ощущениях на диване у Эрдогана"."Напомню, что именно эта "обиженная одинокая женщина-европейка", как она себя сама назвала, предлагала вести диалог с Россией с позиции силы", - указала Захарова"Хотелось бы большей определённости от партнёров в самоидентификации", - заметила она.Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась в Анкаре 6 апреля. На опубликованных в сети кадрах этой встречи можно было заметить, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Один из них занял Мишель, а второй - Эрдоган.Глава Еврокомиссии, которая сначала вместе с Эрдоганом и Мишелем направилась к стульям для лидеров, осталась стоять, разведя в недоумении руки и пробормотав: "Эмм…", а затем села в стороне от лидеров на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя инцидент, заявил, что глава Европейской комиссии "не приняла его близко к сердцу", но поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций. Он также подчеркнул, что главы Еврокомиссии и Евросовета равнозначны и должны приниматься за рубежом соответственно.Чавушоглу назвал несправедливыми обвинения в адрес его страны по поводу инцидента со стульями, подчеркнув, что протокол встречи был согласован с Брюсселем.
https://ria.ru/20210410/stulya-1727685157.html
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эрик мамер, россия, евросовет, мария захарова, мевлют чавушоглу, урсула фон дер ляйен, брюссель, европейский совет, евросоюз, турция, в мире

Захарова оценила реакцию главы ЕК на инцидент со стульями в Турции

14:49 27.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен на инцидент в Анкаре, где ей не досталось стула на встрече президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Евросовета Шарля Мишеля.
В Facebook Захарова, ссылаясь на СМИ, привела слова фон дер Ляйен после инцидента: "Мне было обидно! Я чувствовала себя одиноко и как женщина, и как европейка": Урсула фон дер Ляйен - о своих ощущениях на диване у Эрдогана".
"Напомню, что именно эта "обиженная одинокая женщина-европейка", как она себя сама назвала, предлагала вести диалог с Россией с позиции силы", - указала Захарова
"Хотелось бы большей определённости от партнёров в самоидентификации", - заметила она.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен смотрит как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Евросовета Шарль Мишель занимают свои места - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 13:44
Глава Евросовета прокомментировал инцидент со стульями в Анкаре
Встреча президента Турции Тайипа Эрдогана с фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем состоялась в Анкаре 6 апреля. На опубликованных в сети кадрах этой встречи можно было заметить, что организаторы предусмотрели только два стула для участников переговоров на фоне флагов Евросоюза и Турции. Один из них занял Мишель, а второй - Эрдоган.
Глава Еврокомиссии, которая сначала вместе с Эрдоганом и Мишелем направилась к стульям для лидеров, осталась стоять, разведя в недоумении руки и пробормотав: "Эмм…", а затем села в стороне от лидеров на диван напротив министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, который по дипломатическому протоколу занимает более низкий ранг.
Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, комментируя инцидент, заявил, что глава Европейской комиссии "не приняла его близко к сердцу", но поручила своей команде принять необходимые меры, чтобы в будущем при международных визитах избегать подобных ситуаций. Он также подчеркнул, что главы Еврокомиссии и Евросовета равнозначны и должны приниматься за рубежом соответственно.
Чавушоглу назвал несправедливыми обвинения в адрес его страны по поводу инцидента со стульями, подчеркнув, что протокол встречи был согласован с Брюсселем.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Турцию - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 08:00
Кто успел, тот и сел. Почему женщине не нашлось стула рядом с Эрдоганом
 
Эрик МамерРоссияЕвросоветМария ЗахароваМевлют ЧавушоглуУрсула фон дер ЛяйенБрюссельЕвропейский советЕвросоюзТурцияВ мире
 
 
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