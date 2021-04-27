Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210427/zaderzhanie-1730090062.html
СМИ: журналиста "Дождя" задержали после несогласованной акции 21 апреля
СМИ: журналиста "Дождя" задержали после несогласованной акции 21 апреля
Корреспондента "Дождя" Алексея Коростелева забрали из дома в полицию для оформления протокола об участии в несогласованной акции 21 апреля, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T09:46
2021-04-27T10:47
дождь (телеканал)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156063/43/1560634316_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_99af9ab5ea1b742bfe890e645b5e55b2.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Корреспондента "Дождя" Алексея Коростелева забрали из дома в полицию для оформления протокола об участии в несогласованной акции 21 апреля, сообщается на сайте телеканала."Полиция пришла домой к журналисту "Дождя" Алексею Коростелеву. Его забрали в отделение для составления протокола за участие в несогласованной акции протеста 21 апреля (статья 20.2 КоАП, часть не уточняется), на которой он работал как журналист — у него было редакционное задание, пресс-карта и жилет с надписью "Пресса", - сообщает телеканал.Уточняется, что двое полицейских забрали журналиста в ОВД "Левобережный" и обещали отпустить через два часа. Информацией по данной ситуации со стороны полиции РИА Новости пока не располагает.Как сообщает телеканал, Коростелев 21 апреля вел трансляцию с Моховой улицы и Пушкинской площади.Добавляется, что полицейские также потребовали привезти в ОВД редакционное задание, с которым Коростелев работал на акции. "После этого они обещают отпустить его без протокола", - говорится в сообщении.Согласно сводным данным МВД, на несогласованные митинги 21 апреля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.Ранее МВД призывало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и обещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупреждала и Генпрокуратура. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
https://ria.ru/20210426/miting-1730046645.html
https://ria.ru/20210426/meduza-1730053275.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156063/43/1560634316_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_07875a4445968bf7dbc73ecfea0313f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дождь (телеканал), москва, происшествия

СМИ: журналиста "Дождя" задержали после несогласованной акции 21 апреля

09:46 27.04.2021 (обновлено: 10:47 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОфис телеканала "Дождь" в Москве
Офис телеканала Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Корреспондента "Дождя" Алексея Коростелева забрали из дома в полицию для оформления протокола об участии в несогласованной акции 21 апреля, сообщается на сайте телеканала.
"Полиция пришла домой к журналисту "Дождя" Алексею Коростелеву. Его забрали в отделение для составления протокола за участие в несогласованной акции протеста 21 апреля (статья 20.2 КоАП, часть не уточняется), на которой он работал как журналист — у него было редакционное задание, пресс-карта и жилет с надписью "Пресса", - сообщает телеканал.
Уточняется, что двое полицейских забрали журналиста в ОВД "Левобережный" и обещали отпустить через два часа. Информацией по данной ситуации со стороны полиции РИА Новости пока не располагает.
Как сообщает телеканал, Коростелев 21 апреля вел трансляцию с Моховой улицы и Пушкинской площади.
Полицейские автомобили у здания Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 18:51
Суд оштрафовал Соболь на 300 тысяч рублей за несогласованную акцию
Добавляется, что полицейские также потребовали привезти в ОВД редакционное задание, с которым Коростелев работал на акции. "После этого они обещают отпустить его без протокола", - говорится в сообщении.
Согласно сводным данным МВД, на несогласованные митинги 21 апреля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.
Ранее МВД призывало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и обещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупреждала и Генпрокуратура. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 19:53
Главред "Медузы"* заявил о риске "смерти издания"
 
Дождь (телеканал)МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:10Голикова рассказала о распространении новых штаммом COVID-19 в России
12:09Министр обороны Белоруссии рассказал о попытке госпереворота в стране
12:08В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Зеленского
12:07Путин встретится с губернатором Петербурга
12:05Голикова рассказала, сколько средств выделили на борьбу с COVID-19
12:03В Кремле призвали власти Москвы обеспечить интересы всех верующих
12:01Врачи в Подмосковье спасли ребенка, проглотившего магниты
12:01ЛНР обвинила Киев в блокировании вопроса обмена пленными
11:59ММК и НЛМК не согласились с ФАС по делу о высоких ценах на прокат
11:57Зеленский посетит передовые позиции ВСУ на границе с Крымом
11:57Мэр Ялты решила продать украшения после резонансных фото в соцсети
11:56В Буркина-Фасо пропали трое иностранных журналистов, сообщил источник
11:55В Подмосковье открыли памятник последнему маршалу СССР Язову
11:51В Ленинградской области в водоеме нашли сумку с человеческими останками
11:50План реализации послания Путина утвердят после праздников, заявил Жуков
11:49Новые штаммы коронавируса выявили в 54 регионах России
11:47В Москве за сутки госпитализировали 1060 пациентов с COVID-19
11:46ЛНР обвинила Киев в отказе обсуждать новые КПП в Донбассе
11:40Глава СЖР удивился требованию ОВД к журналисту "Дождя"
11:35Россия и Таджикистан договорились объединить ПВО
Лента новостейМолния