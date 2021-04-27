https://ria.ru/20210427/zaderzhanie-1730090062.html

СМИ: журналиста "Дождя" задержали после несогласованной акции 21 апреля

СМИ: журналиста "Дождя" задержали после несогласованной акции 21 апреля

Корреспондента "Дождя" Алексея Коростелева забрали из дома в полицию для оформления протокола об участии в несогласованной акции 21 апреля, сообщается на сайте... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T09:46

2021-04-27T09:46

2021-04-27T10:47

дождь (телеканал)

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Корреспондента "Дождя" Алексея Коростелева забрали из дома в полицию для оформления протокола об участии в несогласованной акции 21 апреля, сообщается на сайте телеканала."Полиция пришла домой к журналисту "Дождя" Алексею Коростелеву. Его забрали в отделение для составления протокола за участие в несогласованной акции протеста 21 апреля (статья 20.2 КоАП, часть не уточняется), на которой он работал как журналист — у него было редакционное задание, пресс-карта и жилет с надписью "Пресса", - сообщает телеканал.Уточняется, что двое полицейских забрали журналиста в ОВД "Левобережный" и обещали отпустить через два часа. Информацией по данной ситуации со стороны полиции РИА Новости пока не располагает.Как сообщает телеканал, Коростелев 21 апреля вел трансляцию с Моховой улицы и Пушкинской площади.Добавляется, что полицейские также потребовали привезти в ОВД редакционное задание, с которым Коростелев работал на акции. "После этого они обещают отпустить его без протокола", - говорится в сообщении.Согласно сводным данным МВД, на несогласованные митинги 21 апреля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, вышли около 14,4 тысячи человек. Данные приведены по 29 городам России и не учитывают некоторые города, где проходили акции. Статистика задержаний официально не публиковалась.Ранее МВД призывало россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях и обещало пресекать любую агрессию и провокации - это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги 21 апреля. Об ответственности за участие в незаконных массовых акциях предупреждала и Генпрокуратура. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что правоохранители примут меры в случае незаконных акций, всем нужно помнить, что призывы к провокациям звучат из-за рубежа. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, говоря про несогласованные акции, выразила надежду, что граждане понимают обоснованность мер по противодействию пандемии и не станут нарушать закон.

https://ria.ru/20210426/miting-1730046645.html

https://ria.ru/20210426/meduza-1730053275.html

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дождь (телеканал), москва, происшествия