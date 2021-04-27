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Япония назвала укрепление военной мощи Китая "вызывающим беспокойство"
Япония назвала укрепление военной мощи Китая "вызывающим беспокойство"
Япония назвала рост военной мощи Китая "вызывающим большое беспокойство в регионе и мире с точки зрения обеспечения безопасности", об этом говорится в... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T08:12
2021-04-27T08:12
япония
сша
токио
в мире
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ТОКИО, 27 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Япония назвала рост военной мощи Китая "вызывающим большое беспокойство в регионе и мире с точки зрения обеспечения безопасности", об этом говорится в опубликованной во вторник МИД страны "Синей книге по дипломатии" за 2021 год (фактически охватывает период с 1 января по 31 декабря 2020 года)."Япония внимательно следит за ростом и быстрой модернизацией военной мощи Китая, тем, как он занимает позиции в новых областях – киберпространстве, космосе и сфере радиоэлектронной борьбы. Укрепление военной мощи Китая при отсутствии прозрачности, попытки изменить статус-кво в одностороннем порядке в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также активизация военной деятельности вызывают большое беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности в регионе, включая Японию, и в мире", - говорится в документе.Кроме того, в "Синей книге по дипломатии" впервые частые появления китайских патрульных кораблей в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) названы нарушением международного права.В прошлом году китайские корабли 24 раза заходили в территориальные воды Японии в этом районе. Прошлый год стал рекордным по длительности их пребывания в территориальных водах. В октябре китайские корабли находились в территориальных водах Японии около Сенкаку более 57 часов. Предыдущий рекорд также принадлежит прошлому году - аналогичный инцидент произошел в июле, тогда китайские корабли находились в территориальных водах 39 часов. В этом году после вступление в силу закона в Китае, японская служба безопасности на море стала замечать на борту китайских кораблей пушки.Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.
https://radiosputnik.ria.ru/20210128/rakety-1594991014.html
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япония, сша, токио, в мире

Япония назвала укрепление военной мощи Китая "вызывающим беспокойство"

08:12 27.04.2021
 
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato
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ТОКИО, 27 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Япония назвала рост военной мощи Китая "вызывающим большое беспокойство в регионе и мире с точки зрения обеспечения безопасности", об этом говорится в опубликованной во вторник МИД страны "Синей книге по дипломатии" за 2021 год (фактически охватывает период с 1 января по 31 декабря 2020 года).
"Япония внимательно следит за ростом и быстрой модернизацией военной мощи Китая, тем, как он занимает позиции в новых областях – киберпространстве, космосе и сфере радиоэлектронной борьбы. Укрепление военной мощи Китая при отсутствии прозрачности, попытки изменить статус-кво в одностороннем порядке в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также активизация военной деятельности вызывают большое беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности в регионе, включая Японию, и в мире", - говорится в документе.
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Кроме того, в "Синей книге по дипломатии" впервые частые появления китайских патрульных кораблей в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) названы нарушением международного права.
В прошлом году китайские корабли 24 раза заходили в территориальные воды Японии в этом районе. Прошлый год стал рекордным по длительности их пребывания в территориальных водах. В октябре китайские корабли находились в территориальных водах Японии около Сенкаку более 57 часов. Предыдущий рекорд также принадлежит прошлому году - аналогичный инцидент произошел в июле, тогда китайские корабли находились в территориальных водах 39 часов. В этом году после вступление в силу закона в Китае, японская служба безопасности на море стала замечать на борту китайских кораблей пушки.
Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.
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