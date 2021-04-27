https://ria.ru/20210427/yaponiya-1730080043.html

Япония назвала укрепление военной мощи Китая "вызывающим беспокойство"

Япония назвала укрепление военной мощи Китая "вызывающим беспокойство"

Япония назвала рост военной мощи Китая "вызывающим большое беспокойство в регионе и мире с точки зрения обеспечения безопасности", об этом говорится в... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T08:12

2021-04-27T08:12

2021-04-27T08:12

япония

сша

токио

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg

ТОКИО, 27 апр – РИА Новости, Ксения Нака. Япония назвала рост военной мощи Китая "вызывающим большое беспокойство в регионе и мире с точки зрения обеспечения безопасности", об этом говорится в опубликованной во вторник МИД страны "Синей книге по дипломатии" за 2021 год (фактически охватывает период с 1 января по 31 декабря 2020 года)."Япония внимательно следит за ростом и быстрой модернизацией военной мощи Китая, тем, как он занимает позиции в новых областях – киберпространстве, космосе и сфере радиоэлектронной борьбы. Укрепление военной мощи Китая при отсутствии прозрачности, попытки изменить статус-кво в одностороннем порядке в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, а также активизация военной деятельности вызывают большое беспокойство с точки зрения обеспечения безопасности в регионе, включая Японию, и в мире", - говорится в документе.Кроме того, в "Синей книге по дипломатии" впервые частые появления китайских патрульных кораблей в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) названы нарушением международного права.В прошлом году китайские корабли 24 раза заходили в территориальные воды Японии в этом районе. Прошлый год стал рекордным по длительности их пребывания в территориальных водах. В октябре китайские корабли находились в территориальных водах Японии около Сенкаку более 57 часов. Предыдущий рекорд также принадлежит прошлому году - аналогичный инцидент произошел в июле, тогда китайские корабли находились в территориальных водах 39 часов. В этом году после вступление в силу закона в Китае, японская служба безопасности на море стала замечать на борту китайских кораблей пушки.Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/rakety-1594991014.html

https://ria.ru/20200909/kitay-1576996440.html

япония

сша

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, сша, токио, в мире