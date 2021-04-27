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МИД Японии: Токио неизменно придает серьезное значение отношениям с РФ
МИД Японии: Токио неизменно придает серьезное значение отношениям с РФ
Япония придает серьезное значение отношениям с Россией как с важным партнером по региону и намерена развивать их потенциал, говорится в опубликованной МИД... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T06:29
2021-04-27T06:29
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в мире
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ТОКИО, 27 апр – РИА Новости. Япония придает серьезное значение отношениям с Россией как с важным партнером по региону и намерена развивать их потенциал, говорится в опубликованной МИД страны "Синей книге по дипломатии" за 2021 год (фактически охватывает период с 1 января по 31 декабря 2020 года).Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20210329/sotrudnichestvo-1603322990.html
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россия, япония, в мире

МИД Японии: Токио неизменно придает серьезное значение отношениям с РФ

06:29 27.04.2021
 
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© AP Photo / Kiichiro Sato
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ТОКИО, 27 апр – РИА Новости. Япония придает серьезное значение отношениям с Россией как с важным партнером по региону и намерена развивать их потенциал, говорится в опубликованной МИД страны "Синей книге по дипломатии" за 2021 год (фактически охватывает период с 1 января по 31 декабря 2020 года).
"Стратегическая ситуация в Индо-Тихоокеанском регионе подвержена большим изменениям, поэтому построение стабильных отношений с Россией служит не только интересам нашей страны, но крайне важно для стабильности и развития региона. Позиция Япония по приданию серьезного значения отношениям с Россией остается неизменной", - говорится в документе, обнародованном на сайте дипломатического ведомства.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в резиденции Бочаров ручей. Май 2016 - РИА Новости, 1920, 29.03.2021
29 марта, 16:42
Взаимодействие России и Японии: от плана сотрудничества к результатам
"В то же время остается нерешенной на протяжении 75 послевоенных лет самая трудная проблема в отношениях двух стран: проблема северных территорий (как в Японии называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи). С учетом этой ситуации правительство Японии считает необходимым построить отношения, соответствующие уровню (России) как важного партнера в регионе, углублять двусторонние отношения с учетом их потенциальных возможностей, развивать весь комплекс японо-российских отношений в широком спектре областей, таких как политика, включая проблему подписания мирного договора, экономика, гуманитарные обмены, и постараться решить проблему северных территорий", - говорится в сообщении.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 12:30
В Кремле озвучили позицию России по отношениям с Японией
 
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