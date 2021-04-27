https://ria.ru/20210427/yaponiya-1730076534.html

МИД Японии: Токио неизменно придает серьезное значение отношениям с РФ

МИД Японии: Токио неизменно придает серьезное значение отношениям с РФ

Япония придает серьезное значение отношениям с Россией как с важным партнером по региону и намерена развивать их потенциал, говорится в опубликованной МИД... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T06:29

2021-04-27T06:29

2021-04-27T06:29

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ТОКИО, 27 апр – РИА Новости. Япония придает серьезное значение отношениям с Россией как с важным партнером по региону и намерена развивать их потенциал, говорится в опубликованной МИД страны "Синей книге по дипломатии" за 2021 год (фактически охватывает период с 1 января по 31 декабря 2020 года).Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году — ред.). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20210329/sotrudnichestvo-1603322990.html

https://ria.ru/20210303/yaponiya-1599729597.html

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