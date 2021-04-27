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Мэр Ялты решила продать украшения после резонансных фото в соцсети
Мэр Ялты решила продать украшения после резонансных фото в соцсети
Глава городской администрации Ялты Янина Павленко после резонансных фото в соцсети с украшениями решила продать часть из них, пообещав передать вырученные... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:57
2021-04-27T18:23
янина павленко
ялта
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Глава городской администрации Ялты Янина Павленко после резонансных фото в соцсети с украшениями решила продать часть из них, пообещав передать вырученные деньги местной школе.Ранее в Telegram-каналах появились публичные фото Павленко с различными комплектами из колье и сережек. Авторы публикаций предположили, что изготовителем украшений является французская компания по производству элитных ювелирных изделий Van Cleef &amp; Arpels, и оценили стоимость двух комплектов в 20 миллионов рублей."Тут неожиданно ялтинской топ-новостью стал набор моих украшений – ожерелье, серьги и кольцо. Пишут, стоят они что-то около 14 миллионов рублей. В соцсетях я писала, что цена моего набора намного скромнее, но эксперты по ювелирным украшениям, я даже не знала, что их так много, не верят. И это замечательно. Отдам набор (б/у, но в хорошем состоянии) практически даром. За 2 миллиона. Торг уместен. Жду предложений в личку", - написала Павленко на своей странице в соцсети Facebook.По ее словам, раз история с украшениями оказалась публичной, то тратить вырученные деньги "тоже будем вместе"."Предлагаю что-то очень полезное на эту сумму сделать для ялтинской коррекционной школы, где была совсем недавно. Там учатся самые талантливые дети и работают профессиональные педагоги, а вопросов, которые надо решать – целый ворох", - отметила Павленко.
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янина павленко, ялта, общество

Мэр Ялты решила продать украшения после резонансных фото в соцсети

11:57 27.04.2021 (обновлено: 18:23 27.04.2021)
 
© Фото : ГУП РК "ПАО "Массандра"Генеральный директор ГУП РК "ПАО Массандра" Янина Павленко
Генеральный директор ГУП РК ПАО Массандра Янина Павленко - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Фото : ГУП РК "ПАО "Массандра"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. Глава городской администрации Ялты Янина Павленко после резонансных фото в соцсети с украшениями решила продать часть из них, пообещав передать вырученные деньги местной школе.
Ранее в Telegram-каналах появились публичные фото Павленко с различными комплектами из колье и сережек. Авторы публикаций предположили, что изготовителем украшений является французская компания по производству элитных ювелирных изделий Van Cleef & Arpels, и оценили стоимость двух комплектов в 20 миллионов рублей.
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"Тут неожиданно ялтинской топ-новостью стал набор моих украшений – ожерелье, серьги и кольцо. Пишут, стоят они что-то около 14 миллионов рублей. В соцсетях я писала, что цена моего набора намного скромнее, но эксперты по ювелирным украшениям, я даже не знала, что их так много, не верят. И это замечательно. Отдам набор (б/у, но в хорошем состоянии) практически даром. За 2 миллиона. Торг уместен. Жду предложений в личку", - написала Павленко на своей странице в соцсети Facebook.
По ее словам, раз история с украшениями оказалась публичной, то тратить вырученные деньги "тоже будем вместе".
"Предлагаю что-то очень полезное на эту сумму сделать для ялтинской коррекционной школы, где была совсем недавно. Там учатся самые талантливые дети и работают профессиональные педагоги, а вопросов, которые надо решать – целый ворох", - отметила Павленко.

❗❗❗ Продам бусы. Торг уместен😅😅😅😅😅 Тут неожиданно ялтинской топ-новостью стал набор моих украшений – ожерелье, серьги и...

Опубликовано Яниной Павленко Понедельник, 26 апреля 2021 г.
 
Янина ПавленкоЯлтаОбщество
 
 
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