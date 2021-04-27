https://ria.ru/20210427/xiaomi-1730179950.html
Xiaomi показала недорогой смартфон для мобильных игроков
Xiaomi показала недорогой смартфон для мобильных игроков
Подразделение китайской компании Xiaomi Redmi представила новый смартфон K40 Gaming Edition. Устройство, показанное в рамках онлайн-презентации, предназначено... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T17:01
2021-04-27T17:01
2021-04-27T17:01
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Подразделение китайской компании Xiaomi Redmi представила новый смартфон K40 Gaming Edition. Устройство, показанное в рамках онлайн-презентации, предназначено для любителей поиграть на телефоне.Смартфон формально является версией K40, но построен на иной платформе — новом 6-нм процессоре MediaTek Dimensity 1200 5G. 6,43-дюймовый OLED-дисплей обновляет картинку на 120 Гц Дискретизация сенсорного слоя составляет 480 Гц, что нужно геймерам для максимальной отзывчивости в игровых задачах.Redmi K40 Gaming Edition получил отдельные кнопки-триггеры, которые пригодятся в играх. Для их подъема активации необходимо сдвинуть два специальных рычага. Смартфон оснащен несколькими камерами: основной 64 Мп, 8-мегапиксельная сверширокоугольная и макросенсор на 2 Мп. Вокруг камерного модуля появилась светодиодная полоса.За автономность отвечает батарейка на 5065 мАч с поддержкой быстрой 67-ваттной зарядки. Производитель обещает, что комплектный блок способен восполнить энергию за 42 минуты. В коробке со смартфоном лежит и кабель USB-C с угловым штекером, который не будет мешать пользоваться смартфоном во время игры.Первым рынком, на котором предложат K40 Gaming Edition, станет Китай. Базовую версию 6/128 ГБ оценили в 2 200 юаней (примерно 25 000 рублей по текущему курсу). Максимальная конфигурация 12/256 ГБ обойдется в 2 700 юаней (31 000 рублей).
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android, xiaomi inc, гаджеты, технологии
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Подразделение китайской компании Xiaomi Redmi представила новый смартфон K40 Gaming Edition. Устройство, показанное
в рамках онлайн-презентации, предназначено для любителей поиграть на телефоне.
Смартфон формально является версией K40, но построен на иной платформе — новом 6-нм процессоре MediaTek Dimensity 1200 5G. 6,43-дюймовый OLED-дисплей обновляет картинку на 120 Гц Дискретизация сенсорного слоя составляет 480 Гц, что нужно геймерам для максимальной отзывчивости в игровых задачах.
Redmi K40 Gaming Edition получил отдельные кнопки-триггеры, которые пригодятся в играх. Для их подъема активации необходимо сдвинуть два специальных рычага. Смартфон оснащен несколькими камерами: основной 64 Мп, 8-мегапиксельная сверширокоугольная и макросенсор на 2 Мп. Вокруг камерного модуля появилась светодиодная полоса.
За автономность отвечает батарейка на 5065 мАч с поддержкой быстрой 67-ваттной зарядки. Производитель обещает, что комплектный блок способен восполнить энергию за 42 минуты. В коробке со смартфоном лежит и кабель USB-C с угловым штекером, который не будет мешать пользоваться смартфоном во время игры.
Первым рынком, на котором предложат K40 Gaming Edition, станет Китай
. Базовую версию 6/128 ГБ оценили в 2 200 юаней (примерно 25 000 рублей по текущему курсу). Максимальная конфигурация 12/256 ГБ обойдется в 2 700 юаней (31 000 рублей).