Главврача крупнейшей больницы Забайкалья обвиняют во взяточничестве
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета
КРАСНОЯРСК, 27 апр - РИА Новости. Главный врач краевой клинической больницы Забайкальского края Виктор Шальнёв обвиняется во взятках на поставках медоборудования, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
"Четвёртым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении главного врача государственного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница" Забайкальского края Виктора Шальнёва. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, за незаконные действия)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, главврач получал "откаты" за беспрепятственное заключение договоров на поставку медоборудования. Следователи считают, что Шальнёв с 2016 по 2020 годы получил в виде взяток 13,7 миллиона рублей. В СК сообщили, что обвиняемый частично признал вину.
В ведомстве отметили, что уголовное дело было возбуждено по материалам регионального главка ФСБ. Шальнёв находится под стражей. По ходатайству следствия арестовано имущество обвиняемого и его жены более чем на 17 миллионов рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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