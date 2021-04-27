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Главврача крупнейшей больницы Забайкалья обвиняют во взяточничестве
Главврача крупнейшей больницы Забайкалья обвиняют во взяточничестве
Главный врач краевой клинической больницы Забайкальского края Виктор Шальнёв обвиняется во взятках на поставках медоборудования, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T05:37
2021-04-27T05:37
следственный комитет россии (ск рф)
забайкальский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 27 апр - РИА Новости. Главный врач краевой клинической больницы Забайкальского края Виктор Шальнёв обвиняется во взятках на поставках медоборудования, сообщает пресс-служба регионального главка СК.По данным следствия, главврач получал "откаты" за беспрепятственное заключение договоров на поставку медоборудования. Следователи считают, что Шальнёв с 2016 по 2020 годы получил в виде взяток 13,7 миллиона рублей. В СК сообщили, что обвиняемый частично признал вину.В ведомстве отметили, что уголовное дело было возбуждено по материалам регионального главка ФСБ. Шальнёв находится под стражей. По ходатайству следствия арестовано имущество обвиняемого и его жены более чем на 17 миллионов рублей.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, происшествия

Главврача крупнейшей больницы Забайкалья обвиняют во взяточничестве

05:37 27.04.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОЯРСК, 27 апр - РИА Новости. Главный врач краевой клинической больницы Забайкальского края Виктор Шальнёв обвиняется во взятках на поставках медоборудования, сообщает пресс-служба регионального главка СК.
"Четвёртым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении главного врача государственного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница" Забайкальского края Виктора Шальнёва. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, за незаконные действия)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, главврач получал "откаты" за беспрепятственное заключение договоров на поставку медоборудования. Следователи считают, что Шальнёв с 2016 по 2020 годы получил в виде взяток 13,7 миллиона рублей. В СК сообщили, что обвиняемый частично признал вину.
В ведомстве отметили, что уголовное дело было возбуждено по материалам регионального главка ФСБ. Шальнёв находится под стражей. По ходатайству следствия арестовано имущество обвиняемого и его жены более чем на 17 миллионов рублей.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
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