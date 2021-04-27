https://ria.ru/20210427/vzyatka-1730075311.html

Главврача крупнейшей больницы Забайкалья обвиняют во взяточничестве

Главврача крупнейшей больницы Забайкалья обвиняют во взяточничестве

Главный врач краевой клинической больницы Забайкальского края Виктор Шальнёв обвиняется во взятках на поставках медоборудования, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T05:37

2021-04-27T05:37

2021-04-27T05:37

следственный комитет россии (ск рф)

забайкальский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 27 апр - РИА Новости. Главный врач краевой клинической больницы Забайкальского края Виктор Шальнёв обвиняется во взятках на поставках медоборудования, сообщает пресс-служба регионального главка СК.По данным следствия, главврач получал "откаты" за беспрепятственное заключение договоров на поставку медоборудования. Следователи считают, что Шальнёв с 2016 по 2020 годы получил в виде взяток 13,7 миллиона рублей. В СК сообщили, что обвиняемый частично признал вину.В ведомстве отметили, что уголовное дело было возбуждено по материалам регионального главка ФСБ. Шальнёв находится под стражей. По ходатайству следствия арестовано имущество обвиняемого и его жены более чем на 17 миллионов рублей.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

https://ria.ru/20210423/vzyatki-1729611126.html

забайкальский край

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), забайкальский край, происшествия