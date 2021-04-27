https://ria.ru/20210427/vyrubka-1730134277.html

Власти Подмосковья изменят подход к санитарной рубке леса

Власти Подмосковья изменят подход к санитарной рубке леса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил с 2022 года изменить подход к санитарной рубке леса, об этом он сообщил в ходе ежегодного обращения к... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T13:26

2021-04-27T13:26

2021-04-27T13:26

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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КРАСНОГОРСК, 27 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил с 2022 года изменить подход к санитарной рубке леса, об этом он сообщил в ходе ежегодного обращения к жителям региона.По его словам, с 2010 года было расчищено 50 тысяч гектаров леса."Со следующего года прекращаем сплошные санитарные рубки, которые были необходимы, чтобы победить жука. Теперь рубки будут только после общественных слушаний и защиты лесопатологов у старосты и у жителей", - сказал Воробьев.

https://realty.ria.ru/20210427/krt-1730130027.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество