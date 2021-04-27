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Власти Подмосковья изменят подход к санитарной рубке леса
Власти Подмосковья изменят подход к санитарной рубке леса
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил с 2022 года изменить подход к санитарной рубке леса, об этом он сообщил в ходе ежегодного обращения к... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:26
2021-04-27T13:26
2021-04-27T13:26
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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КРАСНОГОРСК, 27 апр – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил с 2022 года изменить подход к санитарной рубке леса, об этом он сообщил в ходе ежегодного обращения к жителям региона.По его словам, с 2010 года было расчищено 50 тысяч гектаров леса."Со следующего года прекращаем сплошные санитарные рубки, которые были необходимы, чтобы победить жука. Теперь рубки будут только после общественных слушаний и защиты лесопатологов у старосты и у жителей", - сказал Воробьев.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество