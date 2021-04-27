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Исследование: большинство россиян проведут длинные майские выходные дома
Исследование: большинство россиян проведут длинные майские выходные дома
Большинство россиян планирует провести длинные майские праздники дома или на даче, отдохнуть с семьей или друзьями, жарить шашлыки, смотреть фильмы или заняться РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T07:05
2021-04-27T07:26
россия
общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Большинство россиян планирует провести длинные майские праздники дома или на даче, отдохнуть с семьей или друзьями, жарить шашлыки, смотреть фильмы или заняться уборкой дома, говорится в исследовании сервиса для размещения объявлений "Авито", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая включительно. Увеличение майских праздников направлено на минимизацию социальных контактов и замедление распространение новой коронавирусной инфекции.Эксперты сервиса опросили 10 тысяч россиян, чтобы выяснить, где граждане собираются проводить майские праздники и чем планируют заниматься. "Большинство респондентов (42%) рассказали, что планируют провести майские праздники дома. Около 32% участников опроса решили отправиться на дачу. Еще 11% поедут в путешествие по России", - говорится в сообщении по итогам исследования.В свою очередь 7% респондентов собираются поехать на юг страны, а еще 2% намерены отправиться в поездку за границу. Большинство россиян (73%) планируют провести майские праздники с семьей, 17% - с любимым человеком. Около 15% опрошенных проведут праздники с друзьями, а 6% граждан хотят в выходные побыть наедине с собой.С точки зрения видов досуга, 40% россиян на длинных выходных собираются жарить шашлыки, еще 32% хотят больше времени проводить на природе и гулять в парке. "Около 36% участников опроса все выходные планируют просто смотреть фильмы и сериалы. Еще 14% опрошенных собираются в свое удовольствие кататься на велосипеде, роликах или самокате", - отмечается в исследовании.Порядка 7% опрошенных сообщили, что хотят уделить время медитации и расслаблению. "Довольно большая часть респондентов решила посвятить свое время полезным занятиям: 28% опрошенных хотят устроить генеральную уборку в квартире, 25% участников опроса планируют подготовить дачу к сезону и навести порядок в доме и на участке. 20% респондентов хотят заняться мытьем окон. Сажать рассаду на даче планируют 15% опрошенных", - указывает "Авито".
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россия, общество

Исследование: большинство россиян проведут длинные майские выходные дома

07:05 27.04.2021 (обновлено: 07:26 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Большинство россиян планирует провести длинные майские праздники дома или на даче, отдохнуть с семьей или друзьями, жарить шашлыки, смотреть фильмы или заняться уборкой дома, говорится в исследовании сервиса для размещения объявлений "Авито", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая включительно. Увеличение майских праздников направлено на минимизацию социальных контактов и замедление распространение новой коронавирусной инфекции.
Эксперты сервиса опросили 10 тысяч россиян, чтобы выяснить, где граждане собираются проводить майские праздники и чем планируют заниматься. "Большинство респондентов (42%) рассказали, что планируют провести майские праздники дома. Около 32% участников опроса решили отправиться на дачу. Еще 11% поедут в путешествие по России", - говорится в сообщении по итогам исследования.
В свою очередь 7% респондентов собираются поехать на юг страны, а еще 2% намерены отправиться в поездку за границу. Большинство россиян (73%) планируют провести майские праздники с семьей, 17% - с любимым человеком. Около 15% опрошенных проведут праздники с друзьями, а 6% граждан хотят в выходные побыть наедине с собой.
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С точки зрения видов досуга, 40% россиян на длинных выходных собираются жарить шашлыки, еще 32% хотят больше времени проводить на природе и гулять в парке. "Около 36% участников опроса все выходные планируют просто смотреть фильмы и сериалы. Еще 14% опрошенных собираются в свое удовольствие кататься на велосипеде, роликах или самокате", - отмечается в исследовании.
Порядка 7% опрошенных сообщили, что хотят уделить время медитации и расслаблению. "Довольно большая часть респондентов решила посвятить свое время полезным занятиям: 28% опрошенных хотят устроить генеральную уборку в квартире, 25% участников опроса планируют подготовить дачу к сезону и навести порядок в доме и на участке. 20% респондентов хотят заняться мытьем окон. Сажать рассаду на даче планируют 15% опрошенных", - указывает "Авито".
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