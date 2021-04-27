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Путин уверен, что россияне проголосуют на выборах в Госдуму осознанно
Путин уверен, что россияне проголосуют на выборах в Госдуму осознанно
Обновление российской власти возможно только прямым волеизъявлением, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что россияне смогут принять... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T15:21
2021-04-27T15:21
россия
владимир путин
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Обновление российской власти возможно только прямым волеизъявлением, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что россияне смогут принять участие в выборах без услужливых подсказок извне.Глава государства во вторник выступил на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ."Уверен, что …граждане России смогут сделать свой выбор осознанно, в том числе без услужливых и зачастую опасных, несущих раздор в обществе, подсказок извне", - сказал Путин на заседании Совета законодателей.Он напомнил, что обновление российской власти может быть обеспечено только прямым независимым волеизъявлением граждан."Только они (россияне - ред.) вправе решать, кто достоин представлять их интересы, разрабатывать и принимать законы, по которым живет наша страна", - добавил Путин.
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россия, владимир путин, политика

Путин уверен, что россияне проголосуют на выборах в Госдуму осознанно

15:21 27.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Обновление российской власти возможно только прямым волеизъявлением, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что россияне смогут принять участие в выборах без услужливых подсказок извне.
Глава государства во вторник выступил на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ.
"Уверен, что …граждане России смогут сделать свой выбор осознанно, в том числе без услужливых и зачастую опасных, несущих раздор в обществе, подсказок извне", - сказал Путин на заседании Совета законодателей.
Он напомнил, что обновление российской власти может быть обеспечено только прямым независимым волеизъявлением граждан.
"Только они (россияне - ред.) вправе решать, кто достоин представлять их интересы, разрабатывать и принимать законы, по которым живет наша страна", - добавил Путин.
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