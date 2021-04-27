https://ria.ru/20210427/vybory-1730159373.html

Путин уверен, что россияне проголосуют на выборах в Госдуму осознанно

Путин уверен, что россияне проголосуют на выборах в Госдуму осознанно

Обновление российской власти возможно только прямым волеизъявлением, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что россияне смогут принять... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:21

2021-04-27T15:21

2021-04-27T15:21

россия

владимир путин

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Обновление российской власти возможно только прямым волеизъявлением, заявил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что россияне смогут принять участие в выборах без услужливых подсказок извне.Глава государства во вторник выступил на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ."Уверен, что …граждане России смогут сделать свой выбор осознанно, в том числе без услужливых и зачастую опасных, несущих раздор в обществе, подсказок извне", - сказал Путин на заседании Совета законодателей.Он напомнил, что обновление российской власти может быть обеспечено только прямым независимым волеизъявлением граждан."Только они (россияне - ред.) вправе решать, кто достоин представлять их интересы, разрабатывать и принимать законы, по которым живет наша страна", - добавил Путин.

https://ria.ru/20210425/vybory-1729845700.html

россия

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россия, владимир путин, политика