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Путин проводит встречу с Советом законодателей Федерального собрания
Путин проводит встречу с Советом законодателей Федерального собрания
Владимир Путин проводит встречу с Советом законодателей Федерального собрания. Основные темы — реализация недавнего послания главы государства и борьба с... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T14:09
2021-04-27T14:09
игорь краснов
сергей кравцов
михаил мурашко
владимир путин
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Владимир Путин проводит встречу с Советом законодателей Федерального собрания. Основные темы — реализация недавнего послания главы государства и борьба с коронавирусом.В состав этого совещательного органа входят главы обеих палат федерального парламента, их заместители, председатели профильных комитетов, а также руководители региональных заксобраний.На встрече, в частности, присутствуют вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, зампред правительства Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, главы Минпросвещения и Минобрнауки Сергей Кравцов и Валерий Фальков и генпрокурор Игорь Краснов.
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LIVE: Путин на заседании Совета законодателей РФ
LIVE: Путин на заседании Совета законодателей РФ
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видео, игорь краснов, сергей кравцов, михаил мурашко, владимир путин
Путин проводит встречу с Советом законодателей Федерального собрания
Владимир Путин проводит встречу с Советом законодателей Федерального собрания. Основные темы — реализация недавнего послания главы государства и борьба с коронавирусом.
2021-04-27T14:09
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Путин проводит встречу с Советом законодателей Федерального собрания

14:09 27.04.2021
 
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Владимир Путин проводит встречу с Советом законодателей Федерального собрания. Основные темы — реализация недавнего послания главы государства и борьба с коронавирусом.
В состав этого совещательного органа входят главы обеих палат федерального парламента, их заместители, председатели профильных комитетов, а также руководители региональных заксобраний.

На встрече, в частности, присутствуют вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, зампред правительства Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, главы Минпросвещения и Минобрнауки Сергей Кравцов и Валерий Фальков и генпрокурор Игорь Краснов.
 
Игорь КрасновСергей КравцовМихаил МурашкоВладимир Путин
 
 
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