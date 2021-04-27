https://ria.ru/20210427/vstrecha-1730116499.html

Путин проводит встречу с Советом законодателей Федерального собрания

Путин проводит встречу с Советом законодателей Федерального собрания

Владимир Путин проводит встречу с Советом законодателей Федерального собрания. Основные темы — реализация недавнего послания главы государства и борьба с... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T14:09

2021-04-27T14:09

2021-04-27T14:09

игорь краснов

сергей кравцов

михаил мурашко

владимир путин

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Владимир Путин проводит встречу с Советом законодателей Федерального собрания. Основные темы — реализация недавнего послания главы государства и борьба с коронавирусом.В состав этого совещательного органа входят главы обеих палат федерального парламента, их заместители, председатели профильных комитетов, а также руководители региональных заксобраний.На встрече, в частности, присутствуют вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, зампред правительства Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, главы Минпросвещения и Минобрнауки Сергей Кравцов и Валерий Фальков и генпрокурор Игорь Краснов.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, игорь краснов, сергей кравцов, михаил мурашко, владимир путин