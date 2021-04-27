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"Известия": Госдума планирует ужесточить наказание за пьяную езду
"Известия": Госдума планирует ужесточить наказание за пьяную езду
Законопроект об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде могут принять до конца весенней сессии Государственной думы, пишут "Известия". РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T09:02
2021-04-27T09:02
2021-04-27T11:58
авто
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Законопроект об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде могут принять до конца весенней сессии Государственной думы, пишут "Известия".Согласно документу, штраф за повторное нарушение вырастет до 500 тысяч рублей, также предусмотрено лишение свободы сроком на три года. Сегодня максимальные санкции по статье 264.1 — 300 тысяч штрафа и два года тюрьмы.По информации СМИ, правовое управление нижней палаты Федерального собрания выдало положительное заключение на законопроект. Рассматривать его будут через неделю после майских праздников, а принять могут до июня.Как отметил политтехнолог Дмитрий Фетисов, за прошлый год по вине нетрезвых водителей произошло более 19 тысяч ДТП, 4064 человека погибли.
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авто, госдума рф, общество
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Законопроект об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде могут принять до конца весенней сессии Государственной думы
, пишут "Известия"
.
Согласно документу, штраф за повторное нарушение вырастет до 500 тысяч рублей, также предусмотрено лишение свободы сроком на три года. Сегодня максимальные санкции по статье 264.1 — 300 тысяч штрафа и два года тюрьмы.
По информации СМИ, правовое управление нижней палаты Федерального собрания выдало положительное заключение на законопроект. Рассматривать его будут через неделю после майских праздников, а принять могут до июня.
Как отметил политтехнолог Дмитрий Фетисов, за прошлый год по вине нетрезвых водителей произошло более 19 тысяч ДТП, 4064 человека погибли.