https://ria.ru/20210427/vozhdenie-1730084222.html

"Известия": Госдума планирует ужесточить наказание за пьяную езду

"Известия": Госдума планирует ужесточить наказание за пьяную езду

Законопроект об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде могут принять до конца весенней сессии Государственной думы, пишут "Известия". РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T09:02

2021-04-27T09:02

2021-04-27T11:58

авто

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155667/04/1556670436_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_83435b51b9ad8cd914d9c51dc05c0d19.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Законопроект об ужесточении наказания за вождение в нетрезвом виде могут принять до конца весенней сессии Государственной думы, пишут "Известия".Согласно документу, штраф за повторное нарушение вырастет до 500 тысяч рублей, также предусмотрено лишение свободы сроком на три года. Сегодня максимальные санкции по статье 264.1 — 300 тысяч штрафа и два года тюрьмы.По информации СМИ, правовое управление нижней палаты Федерального собрания выдало положительное заключение на законопроект. Рассматривать его будут через неделю после майских праздников, а принять могут до июня.Как отметил политтехнолог Дмитрий Фетисов, за прошлый год по вине нетрезвых водителей произошло более 19 тысяч ДТП, 4064 человека погибли.

https://ria.ru/20210423/gibdd-1729565668.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, госдума рф, общество