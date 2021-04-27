https://ria.ru/20210427/voyska-1730093594.html

Немцы испугались российских войск у границ Украины

Немцы испугались российских войск у границ Украины

Читатели немецкого журнала Spiegel обвинили Киев и Вашингтон в наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T10:24

2021-04-27T10:24

2021-04-27T12:09

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дмитрий песков

владимир путин

москва

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel обвинили Киев и Вашингтон в наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной.По мнению еще одного комментатора, Киев угрожает нападением, а когда это случится, "не будешь спокойно наблюдать"."Дональд Трамп начал конфронтацию, Байден вовсю использует военную риторику, Россия и Китай следуют его примеру, и, кажется, никто — даже здесь, на форуме, — не отдает себе отчета в том, что все это может закончиться большой трагедией. Но разоружение — в том числе в риторике — похоже, не отвечает духу времени. Многие снова хотят окончательной победы", — подытожили читали издания.Напряженность на юго-востоке Украины усилилась в последнее время. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также отметил, что Россия может перемещать войска в пределах собственной территории на свое усмотрение.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210411/donbass-1727774351.html

https://ria.ru/20210426/oruzhie-1730004524.html

россия

москва

вашингтон (город)

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в мире, россия, дональд трамп, нато, дмитрий песков, владимир путин, москва, вашингтон (город)