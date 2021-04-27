Немцы испугались российских войск у границ Украины
10:24 27.04.2021 (обновлено: 12:09 27.04.2021)
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВертолеты Ми-8 и Ка-52 во время масштабных учений войск Южного военного округа и ВДВ на полигоне "Опук" в Крыму
"Если бы Путин не был таким благоразумным и рассудительным, давно бы уже рвануло. Все давно уже поняли, что это провокации США", — написал один из пользователей.
По мнению еще одного комментатора, Киев угрожает нападением, а когда это случится, "не будешь спокойно наблюдать".
"Дональд Трамп начал конфронтацию, Байден вовсю использует военную риторику, Россия и Китай следуют его примеру, и, кажется, никто — даже здесь, на форуме, — не отдает себе отчета в том, что все это может закончиться большой трагедией. Но разоружение — в том числе в риторике — похоже, не отвечает духу времени. Многие снова хотят окончательной победы", — подытожили читали издания.
Напряженность на юго-востоке Украины усилилась в последнее время. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не собирается ни на кого нападать. По его словам, российская угроза — "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также отметил, что Россия может перемещать войска в пределах собственной территории на свое усмотрение.
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