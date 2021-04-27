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Проекты по посланию находятся в профильных комитетах, заявил Володин
Проекты по посланию находятся в профильных комитетах, заявил Володин
Законопроекты, внесенные в Госдуму, в рамках реализации послания президента, направлены на рассмотрение профильных комитетов, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T10:55
2021-04-27T10:55
2021-04-27T10:55
послание президента федеральному собранию в 2021 году
госдума рф
вячеслав володин
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Законопроекты, внесенные в Госдуму, в рамках реализации послания президента, направлены на рассмотрение профильных комитетов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Все эти законодательные инициативы сейчас на рассмотрении находятся профильных комитетов", - сказал он, выступая на Совете Законодателей.
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, госдума рф, вячеслав володин, политика