https://ria.ru/20210427/volodin-1730099219.html

Проекты по посланию находятся в профильных комитетах, заявил Володин

Проекты по посланию находятся в профильных комитетах, заявил Володин

Законопроекты, внесенные в Госдуму, в рамках реализации послания президента, направлены на рассмотрение профильных комитетов, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T10:55

2021-04-27T10:55

2021-04-27T10:55

послание президента федеральному собранию в 2021 году

госдума рф

вячеслав володин

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Законопроекты, внесенные в Госдуму, в рамках реализации послания президента, направлены на рассмотрение профильных комитетов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Все эти законодательные инициативы сейчас на рассмотрении находятся профильных комитетов", - сказал он, выступая на Совете Законодателей.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

послание президента федеральному собранию в 2021 году, госдума рф, вячеслав володин, политика