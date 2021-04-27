Володин надеется, что законы для исполнения послания заработают с 1 июля
10:54 27.04.2021 (обновлено: 11:12 27.04.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что с 1 июля новые законы во исполнение послания президента вступят в силу.
"Мы надеемся, что законы, как только вступят в силу, одномоментно с этим все необходимые нормативные акты будут выпущены, и люди с 1 июля получат дополнительную материальную поддержку, она очень нужна", - отметил Володин в ходе Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации.
Ранее в ГД были внесены поправки в законодательство, направленные на реализацию послания президента РФ. Поправки предложены ко второму чтению в рассматриваемый Госдумой законопроект и предусматривают назначение ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно для единственных родителей таких детей, а также родителей (законных представителей), в отношении детей которых должна на основании судебного решения осуществляться уплата алиментов.
Вторая новелла касается ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медорганизации в связи с беременностью после 6 недель. Выплаты будут производиться с учетом критерия нуждаемости: при среднедушевом доходе семьи менее прожиточного минимума региона. Помимо этого, предложено увеличить выплату по больничным в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет включительно до размера 100% среднего заработка.