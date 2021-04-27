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Володин надеется, что законы для исполнения послания заработают с 1 июля
Володин надеется, что законы для исполнения послания заработают с 1 июля
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что с 1 июля новые законы во исполнение послания президента вступят в силу. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T10:54
2021-04-27T11:12
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
госдума рф
вячеслав володин
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что с 1 июля новые законы во исполнение послания президента вступят в силу."Мы надеемся, что законы, как только вступят в силу, одномоментно с этим все необходимые нормативные акты будут выпущены, и люди с 1 июля получат дополнительную материальную поддержку, она очень нужна", - отметил Володин в ходе Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации.Ранее в ГД были внесены поправки в законодательство, направленные на реализацию послания президента РФ. Поправки предложены ко второму чтению в рассматриваемый Госдумой законопроект и предусматривают назначение ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно для единственных родителей таких детей, а также родителей (законных представителей), в отношении детей которых должна на основании судебного решения осуществляться уплата алиментов.Вторая новелла касается ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медорганизации в связи с беременностью после 6 недель. Выплаты будут производиться с учетом критерия нуждаемости: при среднедушевом доходе семьи менее прожиточного минимума региона. Помимо этого, предложено увеличить выплату по больничным в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет включительно до размера 100% среднего заработка.
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послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, госдума рф, вячеслав володин, общество

Володин надеется, что законы для исполнения послания заработают с 1 июля

10:54 27.04.2021 (обновлено: 11:12 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил надежду, что с 1 июля новые законы во исполнение послания президента вступят в силу.
"Мы надеемся, что законы, как только вступят в силу, одномоментно с этим все необходимые нормативные акты будут выпущены, и люди с 1 июля получат дополнительную материальную поддержку, она очень нужна", - отметил Володин в ходе Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании Российской Федерации.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 19:25
"Социальные" законопроекты по реализации послания Путина внесли в ГД
Ранее в ГД были внесены поправки в законодательство, направленные на реализацию послания президента РФ. Поправки предложены ко второму чтению в рассматриваемый Госдумой законопроект и предусматривают назначение ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 16 лет включительно для единственных родителей таких детей, а также родителей (законных представителей), в отношении детей которых должна на основании судебного решения осуществляться уплата алиментов.
Вторая новелла касается ежемесячного пособия женщинам, вставшим на учет в медорганизации в связи с беременностью после 6 недель. Выплаты будут производиться с учетом критерия нуждаемости: при среднедушевом доходе семьи менее прожиточного минимума региона. Помимо этого, предложено увеличить выплату по больничным в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет включительно до размера 100% среднего заработка.
 
Послание президента Федеральному собранию в 2021 годуРоссияГосдума РФВячеслав ВолодинОбщество
 
 
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