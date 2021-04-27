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Найденный во Владивостоке старинный тоннель законсервируют
Найденный во Владивостоке старинный тоннель законсервируют
Рабочие начали консервацию старинного тоннеля, найденного под площадью Владивостока при строительстве сухого фонтана, стройка возобновлена, сообщает мэрия. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T09:25
2021-04-27T10:14
дальний восток
олег кожемяко
владивосток
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Рабочие начали консервацию старинного тоннеля, найденного под площадью Владивостока при строительстве сухого фонтана, стройка возобновлена, сообщает мэрия.Ранее на центральной площади Владивостока строители раскопали котлован под создание сухого фонтана. Был обнаружен тоннель, стены и пол которого вымощены крупными камнями. Руководитель Владивостокского диггер-клуба Артур Романенко сообщал РИА Новости, что это дореволюционный дренажный коллектор. Объекту, скорее всего, более 100 лет, построен он, вероятно, китайскими рабочими и сохранился в очень хорошем состоянии. Строительные работы приостановили. Сотрудники Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева, осмотрев тоннель, обнаружили там фрагменты китайского фарфора XIX века и попросили приостановить стройку. По их данным, тоннель - часть дренажной системы, построенной, предположительно, в начале XX века. Позже власти сообщали, что инспекция по охране объектов культурного наследия допускает продолжение строительства фонтана, если тоннель законсервируют."На центральной площади Владивостока возобновилось строительство сухого фонтана. Подрядной организацией ведутся работы по консервации системы поверхностного водоотвода, который обнаружили при обустройстве котлована, а также обустройство щебеночного основания", - говорится в сообщении.Строительство фонтана должно быть завершено к 1 сентября."Долгие годы у наших жителей был вопрос, как использовать огромное, большую часть времени пустующее пространство. Фонтан, не имеющий чаши, – как раз ответ на этот вопрос", – сказал начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды Павел Шугуров, чьи слова приводятся в сообщении.Параллельно ведется разработка проектов благоустройства центральной площади. Комплексное благоустройство запланировано на следующий год. Варианты благоустройства будут вынесены на общественное обсуждение. Далее внешний облик площади утвердят на заседании градостроительного совета Приморского края под председательством губернатора Олега Кожемяко.
https://realty.ria.ru/20210416/tonnel-1728522659.html
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дальний восток, олег кожемяко, владивосток, приморский край

Найденный во Владивостоке старинный тоннель законсервируют

09:25 27.04.2021 (обновлено: 10:14 27.04.2021)
 
© Фото : Администрация ВладивостокаСтроительство "сухого" фонтана идет на центральной площади Владивостока
Строительство сухого фонтана идет на центральной площади Владивостока - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Фото : Администрация Владивостока
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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр – РИА Новости. Рабочие начали консервацию старинного тоннеля, найденного под площадью Владивостока при строительстве сухого фонтана, стройка возобновлена, сообщает мэрия.
Ранее на центральной площади Владивостока строители раскопали котлован под создание сухого фонтана. Был обнаружен тоннель, стены и пол которого вымощены крупными камнями. Руководитель Владивостокского диггер-клуба Артур Романенко сообщал РИА Новости, что это дореволюционный дренажный коллектор. Объекту, скорее всего, более 100 лет, построен он, вероятно, китайскими рабочими и сохранился в очень хорошем состоянии. Строительные работы приостановили. Сотрудники Музея истории Дальнего Востока имени Арсеньева, осмотрев тоннель, обнаружили там фрагменты китайского фарфора XIX века и попросили приостановить стройку. По их данным, тоннель - часть дренажной системы, построенной, предположительно, в начале XX века. Позже власти сообщали, что инспекция по охране объектов культурного наследия допускает продолжение строительства фонтана, если тоннель законсервируют.
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"На центральной площади Владивостока возобновилось строительство сухого фонтана. Подрядной организацией ведутся работы по консервации системы поверхностного водоотвода, который обнаружили при обустройстве котлована, а также обустройство щебеночного основания", - говорится в сообщении.
Строительство фонтана должно быть завершено к 1 сентября.
"Долгие годы у наших жителей был вопрос, как использовать огромное, большую часть времени пустующее пространство. Фонтан, не имеющий чаши, – как раз ответ на этот вопрос", – сказал начальник отдела архитектуры и дизайна городской среды Павел Шугуров, чьи слова приводятся в сообщении.
Параллельно ведется разработка проектов благоустройства центральной площади. Комплексное благоустройство запланировано на следующий год. Варианты благоустройства будут вынесены на общественное обсуждение. Далее внешний облик площади утвердят на заседании градостроительного совета Приморского края под председательством губернатора Олега Кожемяко.
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Дальний ВостокОлег КожемякоВладивостокПриморский край
 
 
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