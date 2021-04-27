https://ria.ru/20210427/vertolet-1730071760.html

В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета

В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета

Три человека погибли в результате крушения вертолета недалеко от деревни Резольют-Бей, территория Нунавут в составе Канады, передает канадский телеканал CBC со... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T01:57

2021-04-27T01:57

2021-04-27T01:57

канада

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/148778/91/1487789135_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_56ded9e75c12f93fc8ca98cad7d7dfaf.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Три человека погибли в результате крушения вертолета недалеко от деревни Резольют-Бей, территория Нунавут в составе Канады, передает канадский телеканал CBC со ссылкой на власти.Сообщается, что поездка предпринималась в целях изучения популяции белых медведей в проливе Ланкастер. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и один биолог, специализирующийся на дикой природе. Выживших в результате происшествия нет.Ведется расследование крушения.

https://ria.ru/20210424/vertolet-1729733168.html

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канада, в мире