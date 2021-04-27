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В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета
Три человека погибли в результате крушения вертолета недалеко от деревни Резольют-Бей, территория Нунавут в составе Канады, передает канадский телеканал CBC со... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T01:57
2021-04-27T01:57
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Три человека погибли в результате крушения вертолета недалеко от деревни Резольют-Бей, территория Нунавут в составе Канады, передает канадский телеканал CBC со ссылкой на власти.Сообщается, что поездка предпринималась в целях изучения популяции белых медведей в проливе Ланкастер. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и один биолог, специализирующийся на дикой природе. Выживших в результате происшествия нет.Ведется расследование крушения.
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канада, в мире

В канадском Нунавуте три человека погибли при крушении вертолета

01:57 27.04.2021
 
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air LtdВертолет
Вертолет - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Три человека погибли в результате крушения вертолета недалеко от деревни Резольют-Бей, территория Нунавут в составе Канады, передает канадский телеканал CBC со ссылкой на власти.
Сообщается, что поездка предпринималась в целях изучения популяции белых медведей в проливе Ланкастер. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и один биолог, специализирующийся на дикой природе. Выживших в результате происшествия нет.
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