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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210427/vaktsinatsiya-1730226756.html
МИД призвал не допустить "грязных политических игр" в деле вакцинации
МИД призвал не допустить "грязных политических игр" в деле вакцинации
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не допустить превращения сферы вакцинации от коронавируса в поле политических игр. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T21:57
2021-04-27T21:57
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мария захарова
здоровье - общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 27 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не допустить превращения сферы вакцинации от коронавируса в поле политических игр.Во вторник она приняла участие в заседании Комитета ООН по информации в режиме видеосвязи."В нынешних условиях особое внимание на информационном направлении стоит уделить важности вакцинации против COVID-19. Всестороннее освещение усилий ООН и ее агентств по оказанию помощи наименее развитым странам в этой области – это тоже предмет особых усилий как самой организации, так и ее стран-членов", - сказала Захарова."Вне всяких сомнений данная сфера не должна становиться полем политических игр и недобросовестной информационной политики, тем более, дезинформации", - подчеркнула она.Захарова призвала сделать все, чтобы этой сферы "не коснулись так называемые бои без правил между странами-производителями вакцин". "В этом вопросе нет места политизации и грязным политическим играм", - добавила официальный представитель МИД РФ.Как указала Захарова, дезинформация, подобно оружию массового поражения, может наносить масштабный ущерб населению Земли.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, мария захарова, здоровье - общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, в мире

МИД призвал не допустить "грязных политических игр" в деле вакцинации

21:57 27.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанкВакцинация препаратом Sputnik V в Сербии
Вакцинация препаратом Sputnik V в Сербии - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
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ООН, 27 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не допустить превращения сферы вакцинации от коронавируса в поле политических игр.
Во вторник она приняла участие в заседании Комитета ООН по информации в режиме видеосвязи.
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"В нынешних условиях особое внимание на информационном направлении стоит уделить важности вакцинации против COVID-19. Всестороннее освещение усилий ООН и ее агентств по оказанию помощи наименее развитым странам в этой области – это тоже предмет особых усилий как самой организации, так и ее стран-членов", - сказала Захарова.
"Вне всяких сомнений данная сфера не должна становиться полем политических игр и недобросовестной информационной политики, тем более, дезинформации", - подчеркнула она.
Захарова призвала сделать все, чтобы этой сферы "не коснулись так называемые бои без правил между странами-производителями вакцин". "В этом вопросе нет места политизации и грязным политическим играм", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Как указала Захарова, дезинформация, подобно оружию массового поражения, может наносить масштабный ущерб населению Земли.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМария ЗахароваЗдоровье - ОбществоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ООНВ мире
 
 
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