https://ria.ru/20210427/vaktsinatsiya-1730226756.html
МИД призвал не допустить "грязных политических игр" в деле вакцинации
МИД призвал не допустить "грязных политических игр" в деле вакцинации
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не допустить превращения сферы вакцинации от коронавируса в поле политических игр. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T21:57
2021-04-27T21:57
2021-04-27T21:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
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ООН, 27 апр – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала не допустить превращения сферы вакцинации от коронавируса в поле политических игр.Во вторник она приняла участие в заседании Комитета ООН по информации в режиме видеосвязи."В нынешних условиях особое внимание на информационном направлении стоит уделить важности вакцинации против COVID-19. Всестороннее освещение усилий ООН и ее агентств по оказанию помощи наименее развитым странам в этой области – это тоже предмет особых усилий как самой организации, так и ее стран-членов", - сказала Захарова."Вне всяких сомнений данная сфера не должна становиться полем политических игр и недобросовестной информационной политики, тем более, дезинформации", - подчеркнула она.Захарова призвала сделать все, чтобы этой сферы "не коснулись так называемые бои без правил между странами-производителями вакцин". "В этом вопросе нет места политизации и грязным политическим играм", - добавила официальный представитель МИД РФ.Как указала Захарова, дезинформация, подобно оружию массового поражения, может наносить масштабный ущерб населению Земли.
https://ria.ru/20210427/pasporta-1730184630.html
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