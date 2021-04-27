https://ria.ru/20210427/vaktsinatsiya-1730184364.html

Подмосковье выполнило план по вакцинации от COVID-19 на 20 процентов

Подмосковье выполнило план по вакцинации от COVID-19 на 20 процентов

Прививку от новой коронавирусной инфекции в Подмосковье сделали 800 тысяч человек, это более 20% от плана по вакцинации, сообщила министр здравоохранения... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T17:23

2021-04-27T17:23

2021-04-27T17:29

распространение коронавируса

светлана стригункова

коронавирус covid-19

здоровье - общество

андрей воробьев

владимир путин

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Прививку от новой коронавирусной инфекции в Подмосковье сделали 800 тысяч человек, это более 20% от плана по вакцинации, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."Мы привили около 800 тысяч человек уже... Если наша цель - 60% от взрослого населения,… то мы уже практически план выполнили на 21%... Наша задача - не сбавлять темп, а наращивать. Вся инфраструктура подготовлена, она очень удобная: это можно сделать и в поликлинике, и в общественных местах организуется в период праздников... Доступность обеспечена, запись простая и свободная", - сказала Стригункова.Ранее президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию призвал всех россиян сделать прививку от коронавируса. По его словам, другого пути заблокировать смертельную эпидемию нет.В ходе обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев также назвал массовую вакцинацию от COVID-19 важнейшей задачей в здравоохранении.

https://ria.ru/20210427/vaktsinatsiya-1730102729.html

московская область (подмосковье)

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светлана стригункова , коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, владимир путин, московская область (подмосковье), общество