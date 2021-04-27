Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210427/vaktsinatsiya-1730184364.html
Подмосковье выполнило план по вакцинации от COVID-19 на 20 процентов
Подмосковье выполнило план по вакцинации от COVID-19 на 20 процентов
Прививку от новой коронавирусной инфекции в Подмосковье сделали 800 тысяч человек, это более 20% от плана по вакцинации, сообщила министр здравоохранения... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T17:23
2021-04-27T17:29
распространение коронавируса
светлана стригункова
коронавирус covid-19
здоровье - общество
андрей воробьев
владимир путин
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603606446_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df9b6250fa9f80a6a721307ce91be99d.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Прививку от новой коронавирусной инфекции в Подмосковье сделали 800 тысяч человек, это более 20% от плана по вакцинации, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."Мы привили около 800 тысяч человек уже... Если наша цель - 60% от взрослого населения,… то мы уже практически план выполнили на 21%... Наша задача - не сбавлять темп, а наращивать. Вся инфраструктура подготовлена, она очень удобная: это можно сделать и в поликлинике, и в общественных местах организуется в период праздников... Доступность обеспечена, запись простая и свободная", - сказала Стригункова.Ранее президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию призвал всех россиян сделать прививку от коронавируса. По его словам, другого пути заблокировать смертельную эпидемию нет.В ходе обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев также назвал массовую вакцинацию от COVID-19 важнейшей задачей в здравоохранении.
https://ria.ru/20210427/vaktsinatsiya-1730102729.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603606446_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_232faa0c139ca132925d18c29103c7c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана стригункова , коронавирус covid-19, здоровье - общество, андрей воробьев, владимир путин, московская область (подмосковье), общество

Подмосковье выполнило план по вакцинации от COVID-19 на 20 процентов

17:23 27.04.2021 (обновлено: 17:29 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПрививочный кабинет для вакцинации от COVID-19 в центре госуслуг "Мои документы"
Прививочный кабинет для вакцинации от COVID-19 в центре госуслуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Прививку от новой коронавирусной инфекции в Подмосковье сделали 800 тысяч человек, это более 20% от плана по вакцинации, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
"Мы привили около 800 тысяч человек уже... Если наша цель - 60% от взрослого населения,… то мы уже практически план выполнили на 21%... Наша задача - не сбавлять темп, а наращивать. Вся инфраструктура подготовлена, она очень удобная: это можно сделать и в поликлинике, и в общественных местах организуется в период праздников... Доступность обеспечена, запись простая и свободная", - сказала Стригункова.
Пожилой мужчина демонстрирует сертификат о вакцинации против новой короновирусной инфекции (COVID-19), полученный после прививки в центре госуслуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
11:08Распространение коронавируса
Миронов предложил распространить поощрение за вакцинацию на всю страну
Ранее президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию призвал всех россиян сделать прививку от коронавируса. По его словам, другого пути заблокировать смертельную эпидемию нет.
В ходе обращения к жителям губернатор Московской области Андрей Воробьев также назвал массовую вакцинацию от COVID-19 важнейшей задачей в здравоохранении.
 
Распространение коронавирусаСветлана СтригунковаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАндрей ВоробьевВладимир ПутинМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:45Названа причина эпидемии дифтерии в Москве в 90-х годах
03:28Археологи нашли место Судбищенской битвы с крымским ханом
03:22Врачи назвали симптомы укуса инфицированного клеща
03:19"Роскосмос" создаст корабль для отправки животных к Луне
03:15Названы самая дорогая и дешевая уличная еда
03:11Вильфанд посоветовал, куда лучше ехать отдыхать в начале мая
03:09Лавров: Россия скоро представит список недружественных стран
03:05На Украине рассказали об афере Зеленского
02:59США заявили о необходимости деэскалации после инцидента с кораблями КСИР
02:58Снимавшего видео для TikTok блогера сбил двоюродный брат
02:45В Айдахо запретили аборты после появления сердцебиения у плода
02:27Пробывший год на орбите грузовик "Прогресс МС-14" отчалил от МКС
02:17Юрист назвал необычные штрафы для путешественников на дачу
02:11Названы возможные причины раздражительности
02:07На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
02:04Jay-Z рассказал, как они с Бейонсе воспитывают детей
01:38Мясников рассказал, сколько нужно пить воды
01:23Специалист предостерег от кражи данных при ремонте смартфона
01:15Во Львове потребовали лишить гражданства украинцев, ставших россиянами
01:06Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору яиц, творога и куличей к Пасхе
Лента новостейМолния