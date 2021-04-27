Миронов предложил распространить поощрение за вакцинацию на всю страну
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПожилой мужчина демонстрирует сертификат о вакцинации против новой короновирусной инфекции (COVID-19), полученный после прививки в центре госуслуг "Мои документы"
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил распространить акцию по денежному поощрению за вакцинацию по всей стране, причем распространять ее не только на пенсионеров, но и на другие малообеспеченные категории населения, сообщает во вторник пресс-служба партии.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 27 апреля москвичи старше 60 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов и потратить эту сумму в рамках программы "Миллион призов".
"Очень своевременное и правильное начинание столичных властей, которое помогает решить сразу две важные задачи. Во-первых, это расширение вакцинации среди пожилых людей, наиболее подверженных опасному заболеванию, а, во-вторых, это повысит пусть и в незначительной степени их доходы. Считаю, этому примеру должны последовать и другие регионы России, причем состав участников может быть расширен за счет малоимущих", – сказал Миронов, которого цитирует пресс-служба. Он отметил, что федеральный центр со своей стороны должен обеспечить регионы достаточным количеством вакцин и сделать вакцинацию максимально удобной.
"Уверен, акция станет хорошей проверкой региональных властей на предмет эффективной работы с бизнес-сообществом. Частные компании должны быть заинтересованы в ней, ведь выделенные на нее средства – это хороший рекламный ход и гарантированный целевой потребительский спрос", – заметил парламентарий.