https://ria.ru/20210427/vaktsinatsiya-1730102729.html

Миронов предложил распространить поощрение за вакцинацию на всю страну

Миронов предложил распространить поощрение за вакцинацию на всю страну

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил распространить акцию по денежному поощрению за вакцинацию по всей стране, причем... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T11:08

2021-04-27T11:08

2021-04-27T11:08

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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сергей миронов

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил распространить акцию по денежному поощрению за вакцинацию по всей стране, причем распространять ее не только на пенсионеров, но и на другие малообеспеченные категории населения, сообщает во вторник пресс-служба партии.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 27 апреля москвичи старше 60 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов и потратить эту сумму в рамках программы "Миллион призов"."Очень своевременное и правильное начинание столичных властей, которое помогает решить сразу две важные задачи. Во-первых, это расширение вакцинации среди пожилых людей, наиболее подверженных опасному заболеванию, а, во-вторых, это повысит пусть и в незначительной степени их доходы. Считаю, этому примеру должны последовать и другие регионы России, причем состав участников может быть расширен за счет малоимущих", – сказал Миронов, которого цитирует пресс-служба. Он отметил, что федеральный центр со своей стороны должен обеспечить регионы достаточным количеством вакцин и сделать вакцинацию максимально удобной."Уверен, акция станет хорошей проверкой региональных властей на предмет эффективной работы с бизнес-сообществом. Частные компании должны быть заинтересованы в ней, ведь выделенные на нее средства – это хороший рекламный ход и гарантированный целевой потребительский спрос", – заметил парламентарий.

https://ria.ru/20210415/vaktsinatsiya-1728346281.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210425/covid-1729829032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей миронов, сергей собянин, общество