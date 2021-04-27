Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210427/vaktsinatsiya-1730102729.html
Миронов предложил распространить поощрение за вакцинацию на всю страну
Миронов предложил распространить поощрение за вакцинацию на всю страну
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил распространить акцию по денежному поощрению за вакцинацию по всей стране, причем... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T11:08
2021-04-27T11:08
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сергей миронов
сергей собянин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603609730_0:97:3364:1989_1920x0_80_0_0_0f44c232229823f4d1ce9756bb969792.jpg
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил распространить акцию по денежному поощрению за вакцинацию по всей стране, причем распространять ее не только на пенсионеров, но и на другие малообеспеченные категории населения, сообщает во вторник пресс-служба партии.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 27 апреля москвичи старше 60 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов и потратить эту сумму в рамках программы "Миллион призов"."Очень своевременное и правильное начинание столичных властей, которое помогает решить сразу две важные задачи. Во-первых, это расширение вакцинации среди пожилых людей, наиболее подверженных опасному заболеванию, а, во-вторых, это повысит пусть и в незначительной степени их доходы. Считаю, этому примеру должны последовать и другие регионы России, причем состав участников может быть расширен за счет малоимущих", – сказал Миронов, которого цитирует пресс-служба. Он отметил, что федеральный центр со своей стороны должен обеспечить регионы достаточным количеством вакцин и сделать вакцинацию максимально удобной."Уверен, акция станет хорошей проверкой региональных властей на предмет эффективной работы с бизнес-сообществом. Частные компании должны быть заинтересованы в ней, ведь выделенные на нее средства – это хороший рекламный ход и гарантированный целевой потребительский спрос", – заметил парламентарий.
https://ria.ru/20210415/vaktsinatsiya-1728346281.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210425/covid-1729829032.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603609730_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9f8c17b54088e32d1033de3c9a5eeb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей миронов, сергей собянин, общество

Миронов предложил распространить поощрение за вакцинацию на всю страну

11:08 27.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПожилой мужчина демонстрирует сертификат о вакцинации против новой короновирусной инфекции (COVID-19), полученный после прививки в центре госуслуг "Мои документы"
Пожилой мужчина демонстрирует сертификат о вакцинации против новой короновирусной инфекции (COVID-19), полученный после прививки в центре госуслуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил распространить акцию по денежному поощрению за вакцинацию по всей стране, причем распространять ее не только на пенсионеров, но и на другие малообеспеченные категории населения, сообщает во вторник пресс-служба партии.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 27 апреля москвичи старше 60 лет, сделавшие первую прививку от коронавируса, могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов и потратить эту сумму в рамках программы "Миллион призов".
Открытие нового корпуса в ГКБ имени С. С. Юдина - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 09:06Распространение коронавируса
Собянин призвал москвичей к вакцинации от коронавируса
"Очень своевременное и правильное начинание столичных властей, которое помогает решить сразу две важные задачи. Во-первых, это расширение вакцинации среди пожилых людей, наиболее подверженных опасному заболеванию, а, во-вторых, это повысит пусть и в незначительной степени их доходы. Считаю, этому примеру должны последовать и другие регионы России, причем состав участников может быть расширен за счет малоимущих", – сказал Миронов, которого цитирует пресс-служба. Он отметил, что федеральный центр со своей стороны должен обеспечить регионы достаточным количеством вакцин и сделать вакцинацию максимально удобной.
"Уверен, акция станет хорошей проверкой региональных властей на предмет эффективной работы с бизнес-сообществом. Частные компании должны быть заинтересованы в ней, ведь выделенные на нее средства – это хороший рекламный ход и гарантированный целевой потребительский спрос", – заметил парламентарий.
Прохожие в защитных масках на улице Гарибальди в Москве - РИА Новости, 1920, 25.04.2021
25 апреля, 10:15
Пожилым москвичам предложат денежный бонус после прививки от COVID
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоСергей МироновСергей СобянинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:09Министр обороны Белоруссии рассказал о попытке госпереворота в стране
12:08В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Зеленского
12:07Путин встретится с губернатором Петербурга
12:05Голикова рассказала, сколько средств выделили на борьбу с COVID-19
12:03В Кремле призвали власти Москвы обеспечить интересы всех верующих
12:01Врачи в Подмосковье спасли ребенка, проглотившего магниты
12:01ЛНР обвинила Киев в блокировании вопроса обмена пленными
11:59ММК и НЛМК не согласились с ФАС по делу о высоких ценах на прокат
11:57Зеленский посетит передовые позиции ВСУ на границе с Крымом
11:57Мэр Ялты решила продать украшения после резонансных фото в соцсети
11:56В Буркина-Фасо пропали трое иностранных журналистов, сообщил источник
11:55В Подмосковье открыли памятник последнему маршалу СССР Язову
11:51В Ленинградской области в водоеме нашли сумку с человеческими останками
11:50План реализации послания Путина утвердят после праздников, заявил Жуков
11:49Новые штаммы коронавируса выявили в 54 регионах России
11:47В Москве за сутки госпитализировали 1060 пациентов с COVID-19
11:46ЛНР обвинила Киев в отказе обсуждать новые КПП в Донбассе
11:40Глава СЖР удивился требованию ОВД к журналисту "Дождя"
11:35Россия и Таджикистан договорились объединить ПВО
11:34Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния