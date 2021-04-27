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В Канаде сообщили о первой смерти после прививки вакциной AstraZeneca
В Канаде сообщили о первой смерти после прививки вакциной AstraZeneca
Канадская провинции Квебек зарегистрировала первую в стране смерть из-за нарушения свертываемости крови после прививки AstraZeneca от коронавируса, сообщает... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T22:11
2021-04-27T22:11
2021-04-27T22:11
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Канадская провинции Квебек зарегистрировала первую в стране смерть из-за нарушения свертываемости крови после прививки AstraZeneca от коронавируса, сообщает телеканал CBC."Квебек сообщает о первой в Канаде смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови, которое может быть связано с AstraZeneca", - сообщает телеканал.Как сообщается, всего в стране было зафиксировано 6 несмертельных случаев нарушения свертываемости крови после прививки. "Официальные лица утверждают, что преимущества вакцины намного превышают риски", подчеркивает телеканал.Министерство здравоохранения Канады одобрило использование вакцины от коронавируса AstraZeneca 26 февраля. Помимо этого, в стране авторизованы препараты Pfizer/BioNTech, Moderna и Janssen.
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коронавирус covid-19, квебек (провинция), здоровье - общество, astrazeneca , канада, в мире