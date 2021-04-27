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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730227341.html
В Канаде сообщили о первой смерти после прививки вакциной AstraZeneca
В Канаде сообщили о первой смерти после прививки вакциной AstraZeneca
Канадская провинции Квебек зарегистрировала первую в стране смерть из-за нарушения свертываемости крови после прививки AstraZeneca от коронавируса, сообщает... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T22:11
2021-04-27T22:11
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
квебек (провинция)
здоровье - общество
astrazeneca
канада
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Канадская провинции Квебек зарегистрировала первую в стране смерть из-за нарушения свертываемости крови после прививки AstraZeneca от коронавируса, сообщает телеканал CBC."Квебек сообщает о первой в Канаде смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови, которое может быть связано с AstraZeneca", - сообщает телеканал.Как сообщается, всего в стране было зафиксировано 6 несмертельных случаев нарушения свертываемости крови после прививки. "Официальные лица утверждают, что преимущества вакцины намного превышают риски", подчеркивает телеканал.Министерство здравоохранения Канады одобрило использование вакцины от коронавируса AstraZeneca 26 февраля. Помимо этого, в стране авторизованы препараты Pfizer/BioNTech, Moderna и Janssen.
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коронавирус covid-19, квебек (провинция), здоровье - общество, astrazeneca , канада, в мире

В Канаде сообщили о первой смерти после прививки вакциной AstraZeneca

22:11 27.04.2021
 
© AP Photo / Olivier ChassignoleКабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция
Кабинет вакцинации в больнице Лиона, Франция - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© AP Photo / Olivier Chassignole
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Канадская провинции Квебек зарегистрировала первую в стране смерть из-за нарушения свертываемости крови после прививки AstraZeneca от коронавируса, сообщает телеканал CBC.
"Квебек сообщает о первой в Канаде смерти пациента из-за нарушения свертываемости крови, которое может быть связано с AstraZeneca", - сообщает телеканал.
Как сообщается, всего в стране было зафиксировано 6 несмертельных случаев нарушения свертываемости крови после прививки. "Официальные лица утверждают, что преимущества вакцины намного превышают риски", подчеркивает телеканал.
Министерство здравоохранения Канады одобрило использование вакцины от коронавируса AstraZeneca 26 февраля. Помимо этого, в стране авторизованы препараты Pfizer/BioNTech, Moderna и Janssen.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Квебек (провинция)Здоровье - ОбществоAstraZenecaКанадаВ мире
 
 
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