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https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730172329.html
В РФПИ прокомментировали заявление бразильского регулятора о "Спутнике V"
В РФПИ прокомментировали заявление бразильского регулятора о "Спутнике V"
Заявление бразильского регулятора о вакцине "Спутник V" не имеет ничего общего с действительностью, заявил на брифинге заместитель директора Центра имени... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T16:30
2021-04-27T16:58
денис логунов
россия
александр гинцбург
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заявление бразильского регулятора о вакцине "Спутник V" не имеет ничего общего с действительностью, заявил на брифинге заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.Ранее бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт "Спутника V" до предоставления "недостающей информации". GGFIS также сообщил, что на территории России инспекционной группе было отказано в доступе на объекты центра Гамалеи.Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что бразильский регулятор не обращался к нему с просьбой посетить лаборатории центра, в доступе никому не отказывают, но есть определенный порядок.Логунов обратил внимание, что в РФ осуществляется посерийный контроль за тем, что выпускает центр Гамалеи и другие площадки. Ни в одном из контролей нет информации о том, что в вакцине содержится реплекативно компетентный аденовирус, но бразильский регулятор не запрашивал сводных протоколов контроля качества."То есть, речь о конкретном препарате, о конкретном содержании реплекативно компетентных частиц в препарате не шла совсем. На этом очень важно заострить внимание и сказать, что заявление, которое я, по крайней мере, видел в прессе, конечно, не имеет ничего общего с действительностью", - сказал Логунов.
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денис логунов, россия, александр гинцбург, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В РФПИ прокомментировали заявление бразильского регулятора о "Спутнике V"

16:30 27.04.2021 (обновлено: 16:58 27.04.2021)
 
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Заявление бразильского регулятора о вакцине "Спутник V" не имеет ничего общего с действительностью, заявил на брифинге заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.
Ранее бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт "Спутника V" до предоставления "недостающей информации". GGFIS также сообщил, что на территории России инспекционной группе было отказано в доступе на объекты центра Гамалеи.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил РИА Новости, что бразильский регулятор не обращался к нему с просьбой посетить лаборатории центра, в доступе никому не отказывают, но есть определенный порядок.
Логунов обратил внимание, что в РФ осуществляется посерийный контроль за тем, что выпускает центр Гамалеи и другие площадки. Ни в одном из контролей нет информации о том, что в вакцине содержится реплекативно компетентный аденовирус, но бразильский регулятор не запрашивал сводных протоколов контроля качества.
"То есть, речь о конкретном препарате, о конкретном содержании реплекативно компетентных частиц в препарате не шла совсем. На этом очень важно заострить внимание и сказать, что заявление, которое я, по крайней мере, видел в прессе, конечно, не имеет ничего общего с действительностью", - сказал Логунов.
 
Денис ЛогуновРоссияАлександр ГинцбургВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19БразилияВ мире
 
 
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