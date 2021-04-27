https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730171867.html

Вакцина "Спутник V" проходит четыре стадии очистки, рассказал разработчик

Вакцина "Спутник V" проходит четыре стадии очистки, рассказал разработчик

Российская вакцина "Спутник V" проходит четыре стадии очистки, это удорожает производство, но дает "невероятную" чистоту продукта, заявил на брифинге... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T16:25

2021-04-27T16:25

2021-04-27T17:01

распространение коронавируса

денис логунов

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

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российский фонд прямых инвестиций

the lancet

общество

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V" проходит четыре стадии очистки, это удорожает производство, но дает "невероятную" чистоту продукта, заявил на брифинге заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России по научной работе Денис Логунов.Ранее бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт вакцины "Спутник V" до предоставления "недостающей информации"."Сейчас прозвучала фраза о высокой чистоте нашего препарата, которая достигается четырехстадийной очисткой... С одной стороны, это значительно удорожает производство, потому что мы теряем некоторую часть нашего продукта, но мы достигаем невероятную чистоту нашего продукта. Это очень важно понимать", - сказал Логунов.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка трех миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730127293.html

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денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, общество