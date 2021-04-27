https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730163856.html

Россия должна поставлять вакцины по запросу любых стран, заявил Косачев

Россия должна поставлять вакцины по запросу любых стран, заявил Косачев

Россия должна поставлять свои вакцины от коронавируса по запросу любых стран, несмотря на возможные разногласия в политике, так считает вице-спикер Совфеда РФ... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T15:42

2021-04-27T15:42

2021-04-27T15:42

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

здоровье - общество

константин косачев

грузия

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Россия должна поставлять свои вакцины от коронавируса по запросу любых стран, несмотря на возможные разногласия в политике, так считает вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.В ходе интервью в эфире телеканала "Россия 24" ведущий спросил Косачева, правильно ли то, что Россия готова поставлять свои вакцины в те страны, с которыми есть разногласия в политическом плане, включая Украину."Мы правильно поставляем свою вакцину, нужно разделять межгосударственные отношения и отношения между обществами, народами", - сказал парламентарий.Если Грузия обратится к России с просьбой о поставках вакцины, "мы должны дать согласие эти вакцины поставлять", хотя между странами и нет дипломатических отношений, добавил Косачев.По его словам, это гуманистическая миссия России.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730138375.html

россия

грузия

украина

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, константин косачев, грузия, украина, общество