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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730138375.html
Володин призвал бороться с дискриминацией российской вакцины от COVID-19
Володин призвал бороться с дискриминацией российской вакцины от COVID-19
Председатель ГД Вячеслав Володин предложил политикам и чиновникам ставить на международной арене вопрос о дискриминации российской вакцины от коронавируса. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:48
2021-04-27T13:48
распространение коронавируса
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вячеслав володин
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин предложил политикам и чиновникам ставить на международной арене вопрос о дискриминации российской вакцины от коронавируса."Почему такая дискриминация в отношении нашей вакцины? Ее сейчас хотят получать самыми разными возможностями, путями европейские страны. Но мы живем в одном мире. Не потому что обязательно, чтобы нашу вакцину применяли, а потому что у них эта зараза будет сохраняться, наши граждане поедут, будут заражаться, назад все это привезут", - заявил Володин во время заседания Совета законодателей.Он добавил, что международные организации здравоохранения должны "думать о пациентах и прекратить заниматься бизнесом"."Если б мы не общались, если б мы с вами не уезжали из страны, тогда бы это была чисто наша проблема. Но это не наша проблема, это проблема всего человечества, всего мира. Поэтому давайте эти вопросы под таким углом зрения ставить. И к правительству обращаясь, также на это акцент делать", - отметил Володин.По его словам, этим вопросом "надо заниматься", "надо, чтобы политики, врачи занимали жесткую позицию".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, госдума рф, вячеслав володин, в мире

Володин призвал бороться с дискриминацией российской вакцины от COVID-19

13:48 27.04.2021
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Председатель ГД Вячеслав Володин предложил политикам и чиновникам ставить на международной арене вопрос о дискриминации российской вакцины от коронавируса.
"Почему такая дискриминация в отношении нашей вакцины? Ее сейчас хотят получать самыми разными возможностями, путями европейские страны. Но мы живем в одном мире. Не потому что обязательно, чтобы нашу вакцину применяли, а потому что у них эта зараза будет сохраняться, наши граждане поедут, будут заражаться, назад все это привезут", - заявил Володин во время заседания Совета законодателей.
Он добавил, что международные организации здравоохранения должны "думать о пациентах и прекратить заниматься бизнесом".
"Если б мы не общались, если б мы с вами не уезжали из страны, тогда бы это была чисто наша проблема. Но это не наша проблема, это проблема всего человечества, всего мира. Поэтому давайте эти вопросы под таким углом зрения ставить. И к правительству обращаясь, также на это акцент делать", - отметил Володин.
По его словам, этим вопросом "надо заниматься", "надо, чтобы политики, врачи занимали жесткую позицию".
 
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