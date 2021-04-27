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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730117164.html
Россия продолжит контакты с Бразилией по вакцине "Спутник V"
Россия продолжит контакты с Бразилией по вакцине "Спутник V"
Россия продолжит контакты по вакцине "Спутник V" с Бразилией, если бразильскому регулятору, отклонившему заявку на ее импорт, не хватает данных о вакцине, их... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T12:13
2021-04-27T12:13
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
российский фонд прямых инвестиций
дмитрий песков
бразилия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия продолжит контакты по вакцине "Спутник V" с Бразилией, если бразильскому регулятору, отклонившему заявку на ее импорт, не хватает данных о вакцине, их предоставят, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт "Спутник V" до предоставления "недостающей информации". Губернатор бразильского штата Сеара Камило Сантана после отказа национального регулятора заявил, что продолжит бороться за поставки препарата населению региона.Как отметил Песков, предметные переговоры о поставках вакцины за рубеж ведет РФПИ, он же ответственен и за "удовлетворение огромного мирового спроса, который есть на "Спутник V"."Контакты будут продолжаться. Если не хватает каких-то данных, они будут предоставлены, здесь сомнений быть не должно", - сказал Песков журналистам.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, дмитрий песков, бразилия

Россия продолжит контакты с Бразилией по вакцине "Спутник V"

12:13 27.04.2021
 
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим / Перейти в фотобанкВакцинация Спутником V в Тунисе
Вакцинация Спутником V в Тунисе - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Чедлы Бен Ибрахим
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия продолжит контакты по вакцине "Спутник V" с Бразилией, если бразильскому регулятору, отклонившему заявку на ее импорт, не хватает данных о вакцине, их предоставят, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт "Спутник V" до предоставления "недостающей информации". Губернатор бразильского штата Сеара Камило Сантана после отказа национального регулятора заявил, что продолжит бороться за поставки препарата населению региона.
Как отметил Песков, предметные переговоры о поставках вакцины за рубеж ведет РФПИ, он же ответственен и за "удовлетворение огромного мирового спроса, который есть на "Спутник V".
"Контакты будут продолжаться. Если не хватает каких-то данных, они будут предоставлены, здесь сомнений быть не должно", - сказал Песков журналистам.
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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