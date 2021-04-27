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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730089359.html
Создатели "Спутника V" напомнили о давлении США на Бразилию
Создатели "Спутника V" напомнили о давлении США на Бразилию
Создатели "Спутник V" напомнили в официальном Twitter-аккаунте вакцины о давлении США на Бразилию по поводу российской вакцины. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T09:41
2021-04-27T09:41
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
бразилия
сша
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Создатели "Спутник V" напомнили в официальном Twitter-аккаунте вакцины о давлении США на Бразилию по поводу российской вакцины.Ранее бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт "Спутник V" до предоставления "недостающей информации"."Департамент здравоохранения США в своем годовом отчете за 2020 год, выпущенном несколько месяцев назад, публично признал, что представитель американского министерства "убеждал Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19", - говорится в официальном Twitter-аккаунте вакцины.Национальная техническая комиссия по биобезопасности министерства науки Бразилии ранее признала российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" безопасной и одобрила ее коммерческое производство в стране.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730075054.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, бразилия, сша, в мире

Создатели "Спутника V" напомнили о давлении США на Бразилию

09:41 27.04.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Создатели "Спутник V" напомнили в официальном Twitter-аккаунте вакцины о давлении США на Бразилию по поводу российской вакцины.
Ранее бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт "Спутник V" до предоставления "недостающей информации".
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
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Бразильский регулятор не разрешил ввоз в страну "Спутника V"
"Департамент здравоохранения США в своем годовом отчете за 2020 год, выпущенном несколько месяцев назад, публично признал, что представитель американского министерства "убеждал Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19", - говорится в официальном Twitter-аккаунте вакцины.
Национальная техническая комиссия по биобезопасности министерства науки Бразилии ранее признала российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" безопасной и одобрила ее коммерческое производство в стране.
Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийБразилияСШАВ мире
 
 
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