https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730089359.html

Создатели "Спутника V" напомнили о давлении США на Бразилию

Создатели "Спутника V" напомнили о давлении США на Бразилию

Создатели "Спутник V" напомнили в официальном Twitter-аккаунте вакцины о давлении США на Бразилию по поводу российской вакцины. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T09:41

2021-04-27T09:41

2021-04-27T09:41

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

бразилия

сша

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Создатели "Спутник V" напомнили в официальном Twitter-аккаунте вакцины о давлении США на Бразилию по поводу российской вакцины.Ранее бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт "Спутник V" до предоставления "недостающей информации"."Департамент здравоохранения США в своем годовом отчете за 2020 год, выпущенном несколько месяцев назад, публично признал, что представитель американского министерства "убеждал Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19", - говорится в официальном Twitter-аккаунте вакцины.Национальная техническая комиссия по биобезопасности министерства науки Бразилии ранее признала российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" безопасной и одобрила ее коммерческое производство в стране.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730075054.html

бразилия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, бразилия, сша, в мире