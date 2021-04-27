https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730086898.html

Разработчик "Спутника V" оценил решение бразильского регулятора

Разработчик "Спутника V" оценил решение бразильского регулятора

Трудности с одобрением "Спутника V" бразильским регулятором имеют политическую подоплеку, говорится в официальном Twitter-аккаунте вакцины. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T09:19

2021-04-27T09:19

2021-04-27T10:39

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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коронавирусы

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здоровье - общество

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Трудности с одобрением "Спутника V" бразильским регулятором имеют политическую подоплеку, говорится в официальном Twitter-аккаунте вакцины.Ранее бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт российского препарата до предоставления "недостающих сведений". Они связали это с давлением на Бразилию Соединенных Штатов."Департамент здравоохранения США в своем годовом отчете за 2020 год, выпущенном несколько месяцев назад, публично признал, что представитель американского министерства "убеждал Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19", — напомнили в посте.Национальная техническая комиссия по биобезопасности ранее одобрила коммерческое производство российской вакцины в стране. Губернатор бразильского штата Сеара Камило Сантана заявил, что намерен бороться за разрешение на поставки препарата из России."Спутник V" одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка трех миллиардов человек. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Его эффективность составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).

https://ria.ru/20210421/argentina-1729300614.html

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2021

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