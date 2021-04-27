https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730086898.html
Разработчик "Спутника V" оценил решение бразильского регулятора
Разработчик "Спутника V" оценил решение бразильского регулятора
Трудности с одобрением "Спутника V" бразильским регулятором имеют политическую подоплеку, говорится в официальном Twitter-аккаунте вакцины. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T09:19
2021-04-27T09:19
2021-04-27T10:39
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
здоровье - общество
бразилия
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Трудности с одобрением "Спутника V" бразильским регулятором имеют политическую подоплеку, говорится в официальном Twitter-аккаунте вакцины.Ранее бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт российского препарата до предоставления "недостающих сведений". Они связали это с давлением на Бразилию Соединенных Штатов."Департамент здравоохранения США в своем годовом отчете за 2020 год, выпущенном несколько месяцев назад, публично признал, что представитель американского министерства "убеждал Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19", — напомнили в посте.Национальная техническая комиссия по биобезопасности ранее одобрила коммерческое производство российской вакцины в стране. Губернатор бразильского штата Сеара Камило Сантана заявил, что намерен бороться за разрешение на поставки препарата из России."Спутник V" одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка трех миллиардов человек. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Его эффективность составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%).
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, здоровье - общество, бразилия, в мире
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Трудности с одобрением "Спутника V
" бразильским регулятором имеют политическую подоплеку, говорится в официальном Twitter-аккаунте
вакцины.
Ранее бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт российского препарата до предоставления "недостающих сведений".
"Задержка одобрения "Спутник V" со стороны Anvisa, к сожалению, <...> не имеет ничего общего с доступом к информации или наукой", — прокомментировали производители.
Они связали это с давлением на Бразилию Соединенных Штатов.
"Департамент здравоохранения США в своем годовом отчете за 2020 год, выпущенном несколько месяцев назад, публично признал, что представитель американского министерства "убеждал Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19", — напомнили в посте.
Национальная техническая комиссия по биобезопасности ранее одобрила коммерческое производство российской вакцины в стране.
Губернатор бразильского штата Сеара Камило Сантана заявил, что намерен бороться за разрешение на поставки препарата из России.
"Спутник V" одобрен уже в 60 странах с общим населением порядка трех миллиардов человек. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире.
Его эффективность составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet
(91,6%).