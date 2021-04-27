https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730072920.html

Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами

Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами

Избранный президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил, что направил письмо президенту России Владимиру Путину, а также лидерам США и Китая с просьбой поддержать... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T02:55

2021-04-27T02:55

2021-04-27T02:55

распространение коронавируса

россия

эквадор

китай

сша

в мире

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МЕХИКО, 27 апр - РИА Новости. Избранный президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил, что направил письмо президенту России Владимиру Путину, а также лидерам США и Китая с просьбой поддержать Эквадор в вакцинации населения против COVID-19.По словам Лассо, аналогичные запросы он направил в Вашингтон и Пекин. У Китая будущий президент просит ускорить уже согласованные поставки и одобрить новые. Одно из предвыборных обещаний Лассо - вакцинировать 9 миллионов жителей Эквадора за первые сто дней у власти.Эквадор, население которого около 17 миллионов человек, достиг договоренностей о поставке вакцин с компаниями Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и механизмом Covax. К настоящему моменту в страну поставлены около 2 миллионов доз этих препаратов.По последней информации, власти страны распределили среди врачей и самых пожилых людей около 800 тысяч доз вакцины, полностью привиты против COVID-19 200 тысяч человек.

россия

эквадор

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эквадор, китай, сша, в мире