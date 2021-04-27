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Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
Избранный президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил, что направил письмо президенту России Владимиру Путину, а также лидерам США и Китая с просьбой поддержать... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T02:55
2021-04-27T02:55
2021-04-27T02:55
распространение коронавируса
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МЕХИКО, 27 апр - РИА Новости. Избранный президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил, что направил письмо президенту России Владимиру Путину, а также лидерам США и Китая с просьбой поддержать Эквадор в вакцинации населения против COVID-19.По словам Лассо, аналогичные запросы он направил в Вашингтон и Пекин. У Китая будущий президент просит ускорить уже согласованные поставки и одобрить новые. Одно из предвыборных обещаний Лассо - вакцинировать 9 миллионов жителей Эквадора за первые сто дней у власти.Эквадор, население которого около 17 миллионов человек, достиг договоренностей о поставке вакцин с компаниями Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и механизмом Covax. К настоящему моменту в страну поставлены около 2 миллионов доз этих препаратов.По последней информации, власти страны распределили среди врачей и самых пожилых людей около 800 тысяч доз вакцины, полностью привиты против COVID-19 200 тысяч человек.
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россия, эквадор, китай, сша, в мире
МЕХИКО, 27 апр - РИА Новости.
Избранный президент Эквадора Гильермо Лассо
сообщил, что направил письмо президенту России Владимиру Путину
, а также лидерам США
и Китая
с просьбой поддержать Эквадор в вакцинации населения против COVID-19
.
"Президенту России направлено письмо с просьбой о поддержке в вопросе вакцин. C новым правительством мы уже инициировали процедуры, чтобы ускорить поставку", - сообщил политик, представляя будущий состав правительства страны.
По словам Лассо, аналогичные запросы он направил в Вашингтон и Пекин. У Китая будущий президент просит ускорить уже согласованные поставки и одобрить новые. Одно из предвыборных обещаний Лассо - вакцинировать 9 миллионов жителей Эквадора за первые сто дней у власти.
Эквадор, население которого около 17 миллионов человек, достиг договоренностей о поставке вакцин с компаниями Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и механизмом Covax. К настоящему моменту в страну поставлены около 2 миллионов доз этих препаратов.
По последней информации, власти страны распределили среди врачей и самых пожилых людей около 800 тысяч доз вакцины, полностью привиты против COVID-19 200 тысяч человек.