Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210427/vaktsina-1730072920.html
Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами
Избранный президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил, что направил письмо президенту России Владимиру Путину, а также лидерам США и Китая с просьбой поддержать... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T02:55
2021-04-27T02:55
распространение коронавируса
россия
эквадор
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603675476_0:27:3173:1812_1920x0_80_0_0_94f67a78a2d1191ed6c5c1cd42f6f1c7.jpg
МЕХИКО, 27 апр - РИА Новости. Избранный президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил, что направил письмо президенту России Владимиру Путину, а также лидерам США и Китая с просьбой поддержать Эквадор в вакцинации населения против COVID-19.По словам Лассо, аналогичные запросы он направил в Вашингтон и Пекин. У Китая будущий президент просит ускорить уже согласованные поставки и одобрить новые. Одно из предвыборных обещаний Лассо - вакцинировать 9 миллионов жителей Эквадора за первые сто дней у власти.Эквадор, население которого около 17 миллионов человек, достиг договоренностей о поставке вакцин с компаниями Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и механизмом Covax. К настоящему моменту в страну поставлены около 2 миллионов доз этих препаратов.По последней информации, власти страны распределили среди врачей и самых пожилых людей около 800 тысяч доз вакцины, полностью привиты против COVID-19 200 тысяч человек.
россия
эквадор
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603675476_442:0:3173:2048_1920x0_80_0_0_23b5c8e17abfb63bba07c3a699708196.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, эквадор, китай, сша, в мире

Эквадор обратился к России, США и Китаю за помощью с вакцинами

02:55 27.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанкМедицинский работник с ампулой вакцины
Медицинский работник с ампулой вакцины - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Владимир Живойинович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 27 апр - РИА Новости. Избранный президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил, что направил письмо президенту России Владимиру Путину, а также лидерам США и Китая с просьбой поддержать Эквадор в вакцинации населения против COVID-19.
"Президенту России направлено письмо с просьбой о поддержке в вопросе вакцин. C новым правительством мы уже инициировали процедуры, чтобы ускорить поставку", - сообщил политик, представляя будущий состав правительства страны.
По словам Лассо, аналогичные запросы он направил в Вашингтон и Пекин. У Китая будущий президент просит ускорить уже согласованные поставки и одобрить новые. Одно из предвыборных обещаний Лассо - вакцинировать 9 миллионов жителей Эквадора за первые сто дней у власти.
Эквадор, население которого около 17 миллионов человек, достиг договоренностей о поставке вакцин с компаниями Pfizer, AstraZeneca, Sinovac и механизмом Covax. К настоящему моменту в страну поставлены около 2 миллионов доз этих препаратов.
По последней информации, власти страны распределили среди врачей и самых пожилых людей около 800 тысяч доз вакцины, полностью привиты против COVID-19 200 тысяч человек.
 
Распространение коронавирусаРоссияЭквадорКитайСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:08В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Зеленского
12:07Путин встретится с губернатором Петербурга
12:05Голикова рассказала, сколько средств выделили на борьбу с COVID-19
12:03В Кремле призвали власти Москвы обеспечить интересы всех верующих
12:01Врачи в Подмосковье спасли ребенка, проглотившего магниты
12:01ЛНР обвинила Киев в блокировании вопроса обмена пленными
11:59ММК и НЛМК не согласились с ФАС по делу о высоких ценах на прокат
11:57Зеленский посетит передовые позиции ВСУ на границе с Крымом
11:57Мэр Ялты решила продать украшения после резонансных фото в соцсети
11:56В Буркина-Фасо пропали трое иностранных журналистов, сообщил источник
11:55В Подмосковье открыли памятник последнему маршалу СССР Язову
11:51В Ленинградской области в водоеме нашли сумку с человеческими останками
11:50План реализации послания Путина утвердят после праздников, заявил Жуков
11:49Новые штаммы коронавируса выявили в 54 регионах России
11:47В Москве за сутки госпитализировали 1060 пациентов с COVID-19
11:46ЛНР обвинила Киев в отказе обсуждать новые КПП в Донбассе
11:40Глава СЖР удивился требованию ОВД к журналисту "Дождя"
11:35Россия и Таджикистан договорились объединить ПВО
11:34Оперштаб назвал регионы с наименьшим приростом случаев COVID-19 за сутки
11:33В России за сутки умерли 392 человека с коронавирусом
Лента новостейМолния