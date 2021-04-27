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В Бразилии одобрили производство "Спутника V"

В Бразилии одобрили производство "Спутника V"

Власти Бразилии признали российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" безопасной и одобрили ее коммерческий выпуск в стране. РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T00:27

2021-04-27T00:27

2021-04-27T05:25

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

бразилия

в мире

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МЕХИКО, 27 апр - РИА Новости. Власти Бразилии признали российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" безопасной и одобрили ее коммерческий выпуск в стране.В ведомстве уточнили, что решение принято после дополнительного запроса лаборатории União Química, которая планирует производить эту вакцину в Бразилии. Для выдачи разрешения CTNBio проанализировала данные о биобезопасности "Спутник V", а также методы получения штаммов аденовируса и карты плазмид, составляющих эту вакцину.Координатор исполнительного секретариата CTNBio Рубенс Жозе ду Насименту уточнил, что выданная оценка биобезопасности для коммерческого производства позволит национальному санитарному регулятору Anvisa рассмотреть заявки на импорт этой вакцины.Ранее регулятор сообщил, что 26 апреля примет решение о выдаче разрешения на, этого одобрения добивается ряд штатов и муниципалитетов страны. Суд обязал Anvisa принять решение по импорту российской вакцины до конца апреля.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, бразилия, в мире