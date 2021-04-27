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Распространение коронавируса
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В Бразилии одобрили производство "Спутника V"
В Бразилии одобрили производство "Спутника V"
Власти Бразилии признали российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" безопасной и одобрили ее коммерческий выпуск в стране. РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T00:27
2021-04-27T05:25
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
бразилия
в мире
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МЕХИКО, 27 апр - РИА Новости. Власти Бразилии признали российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" безопасной и одобрили ее коммерческий выпуск в стране.В ведомстве уточнили, что решение принято после дополнительного запроса лаборатории União Química, которая планирует производить эту вакцину в Бразилии. Для выдачи разрешения CTNBio проанализировала данные о биобезопасности "Спутник V", а также методы получения штаммов аденовируса и карты плазмид, составляющих эту вакцину.Координатор исполнительного секретариата CTNBio Рубенс Жозе ду Насименту уточнил, что выданная оценка биобезопасности для коммерческого производства позволит национальному санитарному регулятору Anvisa рассмотреть заявки на импорт этой вакцины.Ранее регулятор сообщил, что 26 апреля примет решение о выдаче разрешения на, этого одобрения добивается ряд штатов и муниципалитетов страны. Суд обязал Anvisa принять решение по импорту российской вакцины до конца апреля.Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, бразилия, в мире

В Бразилии одобрили производство "Спутника V"

00:27 27.04.2021 (обновлено: 05:25 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа вакцины "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МЕХИКО, 27 апр - РИА Новости. Власти Бразилии признали российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V" безопасной и одобрили ее коммерческий выпуск в стране.

"Национальная техническая комиссия по биобезопасности CTNBio министерства науки, техники и инноваций одобрила коммерческий выпуск вакцины под названием "Гам-КОВИД-ВАК", - говорится в сообщении на сайте министерства.

В ведомстве уточнили, что решение принято после дополнительного запроса лаборатории União Química, которая планирует производить эту вакцину в Бразилии. Для выдачи разрешения CTNBio проанализировала данные о биобезопасности "Спутник V", а также методы получения штаммов аденовируса и карты плазмид, составляющих эту вакцину.
Координатор исполнительного секретариата CTNBio Рубенс Жозе ду Насименту уточнил, что выданная оценка биобезопасности для коммерческого производства позволит национальному санитарному регулятору Anvisa рассмотреть заявки на импорт этой вакцины.
Ранее регулятор сообщил, что 26 апреля примет решение о выдаче разрешения на, этого одобрения добивается ряд штатов и муниципалитетов страны. Суд обязал Anvisa принять решение по импорту российской вакцины до конца апреля.
Вакцина "Спутник V" одобрена уже в 60 странах с общим населением порядка 3 миллиардов человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщили ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19БразилияВ мире
 
 
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