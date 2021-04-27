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МИД Украины выразил протест после высылки сотрудника посольства в Москве
МИД Украины выразил протест после высылки сотрудника посольства в Москве
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением МИД РФ объявить украинского дипломата persona non grata, говорится в... РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T13:13
2021-04-27T13:24
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КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением МИД РФ объявить украинского дипломата persona non grata, говорится в комментарии украинского МИД во вторник.В понедельник Москва объявила persona non grata сотрудника посольства Украины в России, он должен покинуть страну до конца дня 30 апреля."Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с объявлением 26 апреля МИД Российской Федерации сотрудника посольства Украины в Москве persona non grata. Рассматриваем такой шаг как продолжение развернутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины.Отмечается, что МИД Украины полностью исключает обвинения о том, что украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом."Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций. Решение МИД России грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года и постоянную дипломатическую практику", - добавили в МИД.
https://radiosputnik.ria.ru/20210427/odessa-1730131160.html
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россия, украина, мид украины, москва, в мире

МИД Украины выразил протест после высылки сотрудника посольства в Москве

13:13 27.04.2021 (обновлено: 13:24 27.04.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Читать ria.ru в
КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением МИД РФ объявить украинского дипломата persona non grata, говорится в комментарии украинского МИД во вторник.
В понедельник Москва объявила persona non grata сотрудника посольства Украины в России, он должен покинуть страну до конца дня 30 апреля.
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
13:11
Украина вышлет российского консула в Одессе
"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с объявлением 26 апреля МИД Российской Федерации сотрудника посольства Украины в Москве persona non grata. Рассматриваем такой шаг как продолжение развернутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины.
Отмечается, что МИД Украины полностью исключает обвинения о том, что украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом.
"Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций. Решение МИД России грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года и постоянную дипломатическую практику", - добавили в МИД.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
Вчера, 17:00
Россия объявила сотрудника посольства Украины персоной нон грата
 
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