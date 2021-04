https://ria.ru/20210427/ukraina-1730131952.html

МИД Украины выразил протест после высылки сотрудника посольства в Москве

2021-04-27T13:13

КИЕВ, 27 апр – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением МИД РФ объявить украинского дипломата persona non grata, говорится в комментарии украинского МИД во вторник.В понедельник Москва объявила persona non grata сотрудника посольства Украины в России, он должен покинуть страну до конца дня 30 апреля."Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с объявлением 26 апреля МИД Российской Федерации сотрудника посольства Украины в Москве persona non grata. Рассматриваем такой шаг как продолжение развернутой в РФ антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины.Отмечается, что МИД Украины полностью исключает обвинения о том, что украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом."Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций. Решение МИД России грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года, Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года и постоянную дипломатическую практику", - добавили в МИД.

