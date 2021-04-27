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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
https://ria.ru/20210427/tyumen-1730095234.html
В Тюмени завершила работу стратегическая сессия Западно-Сибирского НОЦ
В Тюмени завершила работу стратегическая сессия Западно-Сибирского НОЦ
В Тюмени завершила работу стратегическая сессия Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня, целю которой стала оценка текущих результатов РИА Новости, 27.04.2021
2021-04-27T10:35
2021-04-27T10:35
тюменская область
александр моор
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 27 апр – РИА Новости. В Тюмени завершила работу стратегическая сессия Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня, целю которой стала оценка текущих результатов и перспектив всех проектов НОЦ, как уже получивших государственную поддержку, так и только претендующих на нее, с точки зрения потенциала научных достижений и востребованности реальным сектором экономики, сообщает пресс-служба губернатор Тюменской области.В сессии приняли участие около трехсот представителей образовательных и научных организаций, предприятий реального сектора экономики, органов исполнительной власти Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. "Формулируя критерии успешности научно-технических проектов, входящих в программу НОЦ или претендующих на это, мы ставим перед их командами задачу формирования бизнес-партнерств с обязательной долей частных инвестиций в эти проекты", – сказал на пленарной сессии губернатор области Александр Моор.Участники научно-проектных команд при методологическом сопровождении модераторов Московской школы управления "Сколково" в течение недели интенсивно прорабатывали вопросы дальнейшего развития и продвижения своих проектов.На заключительном пленарном заседании сессии были представлены более 20 проектов. По словам главы региона, задача государства через наблюдательный совет НОЦ, грантовую поддержку и другие рычаги управления помочь в синхронизации тематики и содержания, соответственно, и в реализации проектов.
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александр моор, тюмень

В Тюмени завершила работу стратегическая сессия Западно-Сибирского НОЦ

10:35 27.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 27 апр – РИА Новости. В Тюмени завершила работу стратегическая сессия Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня, целю которой стала оценка текущих результатов и перспектив всех проектов НОЦ, как уже получивших государственную поддержку, так и только претендующих на нее, с точки зрения потенциала научных достижений и востребованности реальным сектором экономики, сообщает пресс-служба губернатор Тюменской области.
В сессии приняли участие около трехсот представителей образовательных и научных организаций, предприятий реального сектора экономики, органов исполнительной власти Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО.
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"Формулируя критерии успешности научно-технических проектов, входящих в программу НОЦ или претендующих на это, мы ставим перед их командами задачу формирования бизнес-партнерств с обязательной долей частных инвестиций в эти проекты", – сказал на пленарной сессии губернатор области Александр Моор.
Участники научно-проектных команд при методологическом сопровождении модераторов Московской школы управления "Сколково" в течение недели интенсивно прорабатывали вопросы дальнейшего развития и продвижения своих проектов.
На заключительном пленарном заседании сессии были представлены более 20 проектов.
По словам главы региона, задача государства через наблюдательный совет НОЦ, грантовую поддержку и другие рычаги управления помочь в синхронизации тематики и содержания, соответственно, и в реализации проектов.
"Учитывая общенациональное значение такого рода проектов, как НОЦ мирового уровня, целесообразно рассмотреть возможность введения на федеральном уровне для участников НОЦ специального правового режима, создающего механизм комплексной поддержки (по аналогии, например, с инновационным центром "Сколково")", – отметил Моор.
 
Тюменская областьАлександр МоорТюмень
 
 
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