https://ria.ru/20210427/tyumen-1730095234.html

В Тюмени завершила работу стратегическая сессия Западно-Сибирского НОЦ

В Тюмени завершила работу стратегическая сессия Западно-Сибирского НОЦ

В Тюмени завершила работу стратегическая сессия Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня, целю которой стала оценка текущих результатов РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T10:35

2021-04-27T10:35

2021-04-27T10:35

тюменская область

александр моор

тюмень

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155514/77/1555147769_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_0c764f40d516b56d6e2a27dcff6be003.jpg

ТЮМЕНЬ, 27 апр – РИА Новости. В Тюмени завершила работу стратегическая сессия Западно-Сибирского научно-образовательного центра мирового уровня, целю которой стала оценка текущих результатов и перспектив всех проектов НОЦ, как уже получивших государственную поддержку, так и только претендующих на нее, с точки зрения потенциала научных достижений и востребованности реальным сектором экономики, сообщает пресс-служба губернатор Тюменской области.В сессии приняли участие около трехсот представителей образовательных и научных организаций, предприятий реального сектора экономики, органов исполнительной власти Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. "Формулируя критерии успешности научно-технических проектов, входящих в программу НОЦ или претендующих на это, мы ставим перед их командами задачу формирования бизнес-партнерств с обязательной долей частных инвестиций в эти проекты", – сказал на пленарной сессии губернатор области Александр Моор.Участники научно-проектных команд при методологическом сопровождении модераторов Московской школы управления "Сколково" в течение недели интенсивно прорабатывали вопросы дальнейшего развития и продвижения своих проектов.На заключительном пленарном заседании сессии были представлены более 20 проектов. По словам главы региона, задача государства через наблюдательный совет НОЦ, грантовую поддержку и другие рычаги управления помочь в синхронизации тематики и содержания, соответственно, и в реализации проектов.

https://ria.ru/20210416/gazifikatsiya-1728585615.html

тюмень

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор, тюмень