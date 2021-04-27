https://ria.ru/20210427/turtsiya-1730086711.html

В Турции заявили, что локдаун не будет распространяться на туристов

В Турции заявили, что локдаун не будет распространяться на туристов

Ограничения выхода на улицу, введенные в Турции в рамках действия локдауна с 29 апреля до 17 мая, не будут распространяться на иностранных туристов, говорится в РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T09:15

2021-04-27T09:15

2021-04-27T09:15

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 27 апр - РИА Новости. Ограничения выхода на улицу, введенные в Турции в рамках действия локдауна с 29 апреля до 17 мая, не будут распространяться на иностранных туристов, говорится в циркуляре МВД республики.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 5.00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратят свою деятельность, за исключением списка освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки."Освобождение от ограничений комендантского часа распространяется на иностранцев, которые находятся в нашей стране временно в рамках туристической деятельности. Иностранцы, имеющие вид на жительство, подпадают под действие комендантского часа", - говорится в документе.Отмечается, что во время локдауна продуктовые магазины, рынки будут работать с 10.00 до 17.00 с понедельника по субботу. Граждане смогут посещать их только пешком. Будут также работать дежурные аптеки. Кафе и рестораны будут работать только на вынос и на доставку. Рестораны отелей будут обслуживать только проживающих в них людей.Суточный прирост числа случаев коронавируса в Турции 16 апреля показал максимум с начала пандемии, составив 63 082, 21 апреля был зарегистрирован максимум смертей за сутки - 362. Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/turtsiya-1730057274.html

https://ria.ru/20210422/turtsiya-1729534542.html

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире