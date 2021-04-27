Рязанский губернатор рассказал о преимуществах региона в сфере туризма
РЯЗАНЬ, 27 апр - РИА Новости. Рязанская область имеет серьезные преимущества для привлечения в регион туристов, заявил во вторник губернатор Николай Любимов на заседании координационного совета по развитию туризма при областном правительстве.
"Это, прежде всего, богатейшее природное наследие края, высокий культурно-исторический потенциал, хорошие логистические возможности - удобное географическое положение, развитая транспортная сеть. И что немаловажно - активное бизнес-сообщество. Мы, безусловно, будем стараться грамотно и эффективно использовать эти плюсы. На сегодняшний день уже сделано немало, в том числе в деле сохранения Рязанской Мещеры – одной из ключевых задач", - сказал Любимов.
В ходе заседания состоялась презентация регионального проекта по созданию и развитию эколого-туристского кластера "Паустовский". Он вошел в число победителей всероссийского конкурса АСИ на создание кластеров на особо охраняемых природных территориях. В рамках проекта предполагается развитие двух особо охраняемых природных территорий – национального парка "Мещерский" и заказника "Солотчинский парк".
"Этот проект уникален, он сочетает в себе экологическое просвещение и культуру, несет мощный социально-экономический эффект. Будет сформирован качественный турпродукт, который позволит повысить привлекательность Рязанского региона, дать дополнительный импульс развитию сферы услуг. Мы настроены на серьезную работу по развитию экологического туризма и надеемся, что нас в этом поддержат, в том числе на федеральном уровне", - подчеркнул Любимов.