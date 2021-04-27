https://ria.ru/20210427/turizm-1730207790.html

Рязанский губернатор рассказал о преимуществах региона в сфере туризма

Рязанский губернатор рассказал о преимуществах региона в сфере туризма

Рязанская область имеет серьезные преимущества для привлечения в регион туристов, заявил во вторник губернатор Николай Любимов на заседании координационного... РИА Новости, 27.04.2021

2021-04-27T19:33

2021-04-27T19:33

2021-04-27T19:33

рязанская область

туризм

николай любимов

агентство стратегических инициатив (аси)

рязанская область

общество

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РЯЗАНЬ, 27 апр - РИА Новости. Рязанская область имеет серьезные преимущества для привлечения в регион туристов, заявил во вторник губернатор Николай Любимов на заседании координационного совета по развитию туризма при областном правительстве.В ходе заседания состоялась презентация регионального проекта по созданию и развитию эколого-туристского кластера "Паустовский". Он вошел в число победителей всероссийского конкурса АСИ на создание кластеров на особо охраняемых природных территориях. В рамках проекта предполагается развитие двух особо охраняемых природных территорий – национального парка "Мещерский" и заказника "Солотчинский парк"."Этот проект уникален, он сочетает в себе экологическое просвещение и культуру, несет мощный социально-экономический эффект. Будет сформирован качественный турпродукт, который позволит повысить привлекательность Рязанского региона, дать дополнительный импульс развитию сферы услуг. Мы настроены на серьезную работу по развитию экологического туризма и надеемся, что нас в этом поддержат, в том числе на федеральном уровне", - подчеркнул Любимов.

https://ria.ru/20210423/region-1729593354.html

рязанская область

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туризм, николай любимов, агентство стратегических инициатив (аси), рязанская область, общество